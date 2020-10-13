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雲林斗南鎮水利溝遭加「蓋」　年久坍塌權責釐不清延宕修護

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▲崩塌處是斗南重要灌溉渠道溫厝角支線，進入市區都被加蓋，年代久遠已無法查證是誰加蓋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲崩塌處是斗南重要灌溉渠道溫厝角支線，進入市區都被加蓋，年代久遠已無法查證是誰加蓋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南鎮知名餐廳建築物旁的水利溝渠遭私自「加蓋」而成為停車場，不久前因停車場該處年久使用造成坍塌，斗南鎮公所為維護過路人車安全，先行設置護欄警示，卻遭不知情名中誤以為是權責單位，而冤成箭靶遭眾人矢之，斗南鎮公所出面澄清，此處應由權責的農水署雲林管理處和業主協調整修。

流經斗南鎮文昌路全段的溫厝角水利灌溉渠道，進入市區緊鄰住宅渠段，均被加蓋方便進出，其管理權責仍屬現今改制的農水署雲林管理處；位於中山路和文昌路口餐廳旁的渠段，多年前經私設加蓋，後為該餐廳利用作為停車場。

據了解，大約半年前，加蓋處鋼樑日久腐蝕，導致上方混擬土基面坍塌，大面積的混泥土塊掉落在渠道內，不僅嚴重影響水流，且造成過路人車安全安堪慮，當時雖經業主透過民代向改制前的雲林水利會反映要求整修，但因權責歸屬問題而延宕至今。由於該渠段緊鄰交通頻繁的文昌路車水馬龍，鎮公所先行用紐澤西護欄和交通錐設置警示圍籬，卻讓民眾誤以為鎮公所未能及時修護改善而怨聲載道。

▲崩塌處是斗南重要灌溉渠道溫厝角支線，進入市區都被加蓋，年代久遠已無法查證是誰加蓋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南鎮公所為維護過路人車安全，先行設置護欄警示，卻遭不知情名中誤以為是權責單位，而冤成箭靶遭眾人矢之。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南鎮長沈暉勛指出，塌陷路段是水利會灌溉溝渠加蓋，鎮公所數月來多次向雲林水利會反應，希望儘速修護或加蓋安全措施，但一直沒下文，由於塌陷擴大，公所先擺放交通錐做緊急措施，以維過往人車安全。

農水署斗南工作站長林建華表示，崩塌處是斗南重要灌溉渠道溫厝角支線，進入市區都被加蓋，年代久遠已無法查證是誰加蓋，餐廳經營者有意申請加蓋，考量渠道年久失修，為確保安全希望業者能連同該段渠道修繕再加蓋，現仍與業者在協調中；若雙方無法達成共識，水利會將先把塌陷處清除，並以紐澤西護欄加強安全防護，後續再進一步爭取整段渠道改善。

▲崩塌處是斗南重要灌溉渠道溫厝角支線，進入市區都被加蓋，年代久遠已無法查證是誰加蓋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲加蓋處鋼樑日久腐蝕，導致上方混擬土基面坍塌，大面積的混泥土塊掉落在渠道內，不僅嚴重影響水流，且造成過路人車安全安堪慮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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