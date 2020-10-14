明年僅存空姐月曆？長榮愛心年曆限6000本...結合媽祖文化愛飛揚

▲「長榮空姐愛心年曆」今年邁入10周年，從發起人、設計、排版、攝影、模特兒到全是長榮航空空姐，2021年曆共有28位著旗袍的空姐，結合媽祖廟會文化，動員百人參與拍照。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「長榮空姐愛心年曆」今年邁入10周年，從發起人、設計、排版、攝影、模特兒到全是長榮航空空姐，2021年曆共有28位著旗袍的空姐，結合媽祖廟會文化，動員百人參與拍照。今日(14)日在雲林北港朝天宮舉辦記者會，此本年曆售價為290元，每本捐贈100元給公益團體，幫助被遺棄或出養，偏鄉需要醫療的孩子。

今日上午長榮航空空姐於北港朝天宮廣場，與數十名參與拍攝的團體一同發表2021空姐愛心年曆，28位參與拍攝的空姐帶著年曆走秀，發起人林佳楓表示，愛心月曆邁入十周年，今年一場肆虐全球的病毒風暴，本以為會中斷已經9年的使命，但因緣和北港朝天宮相遇後，希望用北港媽祖的慈悲與空姐的美麗，讓愛繼續飛揚，這可能是明年全球唯一的空姐月曆。

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▲空姐葉芷妤受訪表示，今年是第一次參加，帶領大家迎向更正面的能量，用愛感化、讓所有人恢復活力，並且幫助偏鄉的孩子。（圖／記者蔡佩旻攝）

空姐葉芷妤受訪表示，今年是第一次參加，今年的月曆與地方傳統文化結合，為今年新冠肺炎疫情做祈福，讓台灣可以國泰民安，帶領大家迎向更正面的能量，用愛感化、讓所有人恢復活力，並且幫助偏鄉的孩子，這就是長榮航空空姐們慈善月曆的目的。

發起人林佳楓說明，今年年曆主題結合媽祖與宗教藝陣文化，邀約28位著旗袍的空姐入鏡參與拍攝，整體拍攝活動動員超過百人，愛心年曆的販售，9年來捐款已超過700萬元，走過十年，回首這世界早已變得不一樣，從當初的無心插柳，到現在承載許多人的期望，朋友們的支持力挺讓我們感動，十年走來始終不寂寞。

▲「長榮空姐愛心年曆」今年邁入10周年，從發起人、設計、排版、攝影、模特兒到全是長榮航空空姐，2021年曆共有28位著旗袍的空姐，結合媽祖廟會文化，動員百人參與拍照。（圖／記者蔡佩旻攝）

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