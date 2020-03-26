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巴塞爾藝術展線上展覽千件作品：不出門，就耽溺畫裡的自然況味吧

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全球因新型冠狀病毒（COVID-19）走進封鎖狀態，唯人類對藝術文化的歆慕、追求真善美的本性未曾或止，在景氣蕭條且社交隔離之時，心靈更仰賴超脫現況的出口，而藝術家浩瀚且不囿框架的思維，往往能轉開那扇通往未知之境的門扉。為此，知名的巴塞爾藝術展（Art Basel）自2020年3月20至25日推出線上展覽。

根據主辦方表示，活動並非取代實體展，尤其首屆線上巴塞爾藝術展，還率先釋出因新冠病毒而取消的三月香港展會內容，上千件作品可直接上網閱覽，讀者可趁機把握最後開放時間，以免向隅。

《城市美學新態度》編輯部精選數個藝術房間的作品，從人類生命對自然的嚮往，以及全球防疫天涯共此時的集體意識出發，與讀者們共同沉浸「為藝術而藝術」的單純美好，暫時忘卻末世氛圍，透過作品繪境好好撫躁寧心。

▲Ragnar Kjartansson, Figures in Landscape (Sunday), 2018, Luhring Augustine Gallery

請繼續往下閱讀...

首先，由Luhring Augustine藝廊展出的Ragnar Kjartanssonek個人作品，呈現這位冰島藝術家對唯美地景的長年關注。他受19世紀浪漫主義畫家的戶外寫生啟蒙，創作行動總是徜徉於天地間展開，像是“ Eldhraun”畫作是便是佇立在雪地裡所竣工，勾摹冰雪漫山遍野的磅礡颯爽場景。

▲Ragnar Kjartansson, Eldhraun, 2019, Luhring Augustine Gallery

Gladstone藝廊這次的線上展覽空間，呈現旗下代理藝術家心靈中的豐盛視覺景觀，同時也把對時代的思緒、關懷以及瞬間捕攝也一併潛藏其中。像是瑞士藝術家Ugo Rondinone，作品用色歡快飽滿之餘更流露對當代生活的體察。至於本名為Salvatore Mangione的已逝義大利藝術家Salvo，其風景畫裡有卓越的光影表現且立體感豐富，一筆觸一行運都呈現對自然的虔敬以及詠歎。

▲Ugo Rondinone, fünfterjanuarzweitausendundzwanzig, 2020, Gladstone Gallery

▲Salvo, Mediterraneo, 2007, Gladstone Gallery

（完整文章請看城市美學新態度

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