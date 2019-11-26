絕對･詩學－柯錫杰 玖齡影像藝術展　台南甘樂阿舍美術館登場

▲攝影家柯錫杰，於台南甘樂阿舍美術館，舉辦「絕對･詩學－柯錫杰 玖齡 影像藝術展」，藝術史學家蕭瓊瑞教授說明其藝術成就。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

被譽為「台灣攝影第一人」的攝影家柯錫杰，從19歲拿起相機開始，宛如覓得珍寶，展開他人生的藝術之路，在90年歲之際，於家鄉台南舉辦「絕對･詩學－柯錫杰 玖齡 影像藝術展 Pristine Poetics：Ko Si Chi’s 90th Year Photographic Art」更是別具意義！

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舞蹈家樊潔兮，特別安排於甘樂阿舍美術館開幕時演出「舞想･蓮花」，為玖齡影像藝術展拉開精彩序幕。台南市文化局長葉澤山親自到場致辭祝賀；而身為柯錫杰好友的藝術史學家蕭瓊瑞教授，則擔任開幕主持，以柯錫杰的經典作品來談其藝術成就。

▲台南市文化局長葉澤山親自到場致辭祝賀。

此次展覽柯錫杰帶來17件精彩作品，其中包括特殊的「激光銀鹽黑白」、「轉染法」作品，以及與攝影師邱國峻合作的「虎口大開」，還有與法藍瓷合作的金海瓷瓶，不容錯過！首發講座是12月7日(六)下午22時30分至3時，講題「網路時代的攝影師之道」，由JOHN TAO主講；壓軸講座是12月28日(六)下午2時30分至3時30分，講題「由試論柯錫杰影像中的實驗性對話」，主持人：樊潔兮，主講人：邱國峻。

絕對･詩學－柯錫杰 玖齡影像藝術展之展期為11月22日起至2020年1月4日，地點在台南市北區北忠街「甘樂阿舍美術館」，歡迎參觀。

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