從紅龜粿開始！2020北港國際糕餅麻油節　週末形象商圈尋遊趣

▲紅龜粿除了剛蒸熟放涼的吃法之外，正統古早味其實是冰過之後用花生油香煎，粿身的糯米香與花生餡在花生油香的洗禮後，更有一番風味，是北港傳統的吃法。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為振興北港經濟並傳承北港的歷史文化，由文化部與農委會共同指導、行政院雲嘉南區聯合服務中心與北港形象商圈發展協會共同辦理的「2020尋遊趣北港」暨「2020北港國際糕餅麻油節」活動，將於10月17、18日在北港武德宮前登場。於今（14）日舉行宣傳記者會，現場烹調花生油煎紅龜粿，現場香氣四溢。

北港形象商圈發展協會理事長陳威任表示，北港古蹟導覽活動，是以北港古蹟景點為中心，藉由導覽解說老師的引導，帶領民眾探尋北港的廟宇建築、文化古蹟及傳統藝術創作，深入感受北港當地歷史文化內涵，體驗百年前北港的故事，將北港周邊的古蹟、景點及商圈串聯起來，以漫遊北港的方式，塑造「動態觀光」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲為振興北港經濟並傳承北港的歷史文化，「2020尋遊趣北港」暨「2020北港國際糕餅麻油節」活動，將於10月17、18日在北港武德宮前盛大登場。（圖／記者蔡佩旻攝）

北港傳承四代的「廟後紅龜」業者表示，紅龜粿除了剛蒸熟放涼的吃法之外，正統古早味其實是冰過之後用花生油香煎，紅龜粿經過冷藏會讓粿身緊縮結實，在平底不沾鍋中倒入一些花生油後微熱，再將紅龜粿放入雙面輪翻香煎至表皮呈金色，粿身的糯米香與花生餡在花生油香的洗禮後，更有一番風味，是北港傳統的吃法。

行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉表示，感謝立法委員蘇治芬對雲林農業盡心盡力，因花生與蒜頭為雲林重要作物，發生農損時，都積極與中央協調，極力爭取農民的最大保障，且為了降低農業風險，大力推廣行政院農業委員會推動的「農業天然災害保險」，將更全面地保障農民的生計，促進台灣農業穩定永續發展。

▲行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉、北港廟後紅龜業者、北港形象商圈發展協會理事長陳威任、縣議員蔡岳儒，邀請民眾10月17、18日漫遊北港體驗動態觀光。（圖／記者蔡佩旻攝）

北港鎮長蕭永義表示，10月18日特舉辦第五屆全國北港報馬仔創意料理大賽，此次以北港農產加工之花生油為主題，感受北港花生油與眾不同之處。17、18日兩天活動，將準備麻油料理及北港糕餅限量提供民眾免費試吃，還有喝汽水、夾玻璃彈珠、擲茭與報馬仔浮雕公仔彩繪等多項趣味競賽及活動，及來自各地的小農及文創市集與數十輛各地胖卡餐飲車，帶給參加民眾不同的驚喜與感受。

▲「2020尋遊趣北港」暨「2020北港國際糕餅麻油節」活動，縣議員蔡孟真與北港糕餅業者誠摯邀請民眾參加。（圖／記者蔡佩旻攝）





►髮絲滑順輕盈

【其他新聞】

►雲林防汛道路機車、曳引車碰撞 整輛「塞進車底」騎士命大

►罵超商店員「X你媽的X」連三次騎車閃人 雲林翁代價出爐

►明年僅存空姐月曆？長榮愛心年曆限6000本...結合媽祖文化愛飛揚

►雲林「烏龍蕉」疫情影響難出口 金門縣豪訂7200公斤