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自由號連儂船、311海嘯舢舨船駛入台北！當代館跨年大展「災難的靈視」

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▲▼台北當代藝術館跨年大展「災難的靈視」。（圖／台北當代藝術館提供）

▲台北當代藝術館跨年大展「災難的靈視」，大門裝置藝術是一艘311大地震海嘯被捲入海中的舢舨漁船。（圖／台北當代藝術館提供，下同）

記者林育綾／台北報導

「台北當代藝術館」大門停駛2艘超吸睛裝置藝術！一艘是2011年311東日本大地震引發海嘯被捲入海中的舢舨漁船；另一艘是由台北藝術大學製作的「自由號」連儂船。這場跨年大展「災難的靈視」透過藝術反思災難衝擊，同時發揮破壞後的創造能量，治癒傷痛，展覽自即日起至2020年2月9日展出。

▲▼台北當代藝術館跨年大展「災難的靈視」。（圖／台北當代藝術館提供）

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▲「自由號」連儂船挺香港。（圖／台北當代藝術館提供）

21世紀至今20年，各式層出不窮的災難席捲全球各地，包括2001年的911事件、2011年日本311強震引發的海嘯及福島核災；而在台灣，史無前例的莫拉克風災、花蓮強震、普悠瑪事件等接踵而至，人們內心如何拒絕被災難吞噬？台北當代藝術館因此推出年度跨年大展「災難的靈視」，由潘小雪與黃建宏共同擔綱策展。

▲▼台北當代藝術館跨年大展「災難的靈視」。（圖／台北當代藝術館提供）

▲▼展覽作品之一：被稱為「日本藝術世界的頑童」Chim↑Pom 藝術團隊，與周防貴之持續進行的「拆廢和起厝」計畫，首度移師至台北。

▲▼台北當代藝術館跨年大展「災難的靈視」。（圖／台北當代藝術館提供）

潘小雪表示，今年正值台灣921地震滿20年、八八水災屆滿10年、普悠瑪事件1週年，許多部落面臨重創，人民長期壟罩於不安陰霾下，在災後重建過程中，一直思考是否能透過藝術的力量，撫慰災難後的人心，展現對生命及未來生存希望。她從最貼近在地的視角出發，以花東藝術家的作品為樣本，透過藝術再現或想像，面對災難直接或間接經驗，發揮破壞後的創造能量，緩緩治癒傷痛的過程。

▲▼台北當代藝術館跨年大展「災難的靈視」。（圖／台北當代藝術館提供）

▲藝術家皮耶．雨格作品《印地安死寂之丘》。

而另一位策展人黃建宏則透過對國際視野的體察，從地理性、歷史性、政治性、時代性等層面觀點，提出展覽論述的另一種切入視角，剖析現今面對各種災難混雜狀態、混沌的處境，如何透過藝術的介入，獲得理解與想像的出口。

2位策展人及展出作品的交互對話，映射出現代所謂的「災難」已不僅限於自然和科學的框架，甚至與美學密不可分。藝術家省思與探討許多層面，例如單一事件或災難的影響，已經是「全球性的連動」，無論是自然界或人為引發的浩劫，藉由自然生態系統、科技網絡等媒介無遠弗屆地散佈，你我皆身在其中，沒有人能置身事外。

另外他們也發現，即使災難會改變許多生命與物的存續，卻不進行任何終結，相對地會催化藝術的修復與創造力。而在災後重生的過程中，藝術發揮出將悲痛昇華的能量，誘發人性關懷的覺醒，賦予展望生命的希望。因此，這次展出的作品中，除了記錄當代世界現況，也能窺見對此概念的詮釋和呼應。

▲▼台北當代藝術館跨年大展「災難的靈視」。（圖／台北當代藝術館提供）

▲311大地震引發海嘯被捲入海中的舢舨漁船，漂流3年後擱淺在台灣東海岸。

展覽在當代館廣場上，分別矗立了2艘引人注目的船型裝置作品，一艘是2011年311東日本大地震引發海嘯被捲入海中的舢舨漁船，漂流3年後擱淺在台灣東海岸；另一艘是由台北藝術大學製作的「自由號」連儂船，敘述香港民主抗爭事件與舢舨漁船的對應，呈顯一個自然災害與人為災禍的隱喻。

藝術家藉著「船」和「水」的流動意象，揭露任何的天災與人禍並非為單一地區內部的災難，它的擴散振幅，與每個地方都有著生命共同體的連動性。

此次展覽共邀請16位(組)國內外藝術家參與展出，期間也舉辦多場論壇、藝術家面對面講座、專家導覽等，詳細資訊可至「台北當代藝術館」網頁查詢。

災難的靈視

日期：11月23日至2020年
地點：台北當代藝術館
地址：台北市大同區長安西路39號
時間：10:00 - 18:00
週一休館

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