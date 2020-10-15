不再請代言人！foodpanda「道歉啟事」挨轟玩笑開過頭　官方回應了

▲foodpanda外送版圖擴展全台。（資料圖／記者林敬旻攝）



記者蕭筠／台北報導

近年來美食外送經濟崛起，尤其今年因新冠肺炎，外送市場打得火熱，各大平台狂拚優惠、代言人，競爭激烈，如Uber Eats今年8月就重磅邀請林志玲、伍佰作為最新雙代言人，討論度破表。不過昨（14）日foodpanda卻無預警在臉書貼出「道歉啟事」，以幽默方式宣布和代言人吳慷仁結束合作，孰料卻挨轟「玩笑開過頭了！」對此，官方也作出最新回應。

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▲foodpanda去年宣布年度代言人為吳慷仁。（資料圖／foodpanda提供）

foodpanda昨日於粉專貼出一則道歉公告，表示要向所有大明星道歉，「大明星，對不起，我們真的很想請你們當代言人，但我們知道消費者更想要優惠，只好把代言費回饋給消費者囉！」更寫道「代言費沒有變不見，只是變成大家喜歡的樣子，相信你們能夠理解。」並點名曾經想過要請幫代言的明星們，貼文一曝光卻引來不小爭議，不少網友就表示希望平台花更多錢改善APP，但也人認為玩笑開過頭了。

▲foodpanda以道歉啟事優惠宣布和吳慷仁結束合作關係。（圖／翻攝foodpanda臉書粉專）



對此，官方稍早作出最新回應表示，「感謝大家關注貼文，我們與慷仁的合作已於8月底正式結束了，過去1年我們與慷仁合作愉快，吳慷仁先生是位非常認真、親切的大明星。然而考量要提供實質的優惠給廣大消費者，我們做出不再與代言人續約的困難決定。」

業者也強調非常感謝消費者給予的回饋訊息，「我們會在持續推出多元優惠同時，將用戶回饋作為持續優化系統與營運管理的方向。」以提供更優質服務。

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