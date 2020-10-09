熊貓超市訂單1折出包、外送員乾等！官方說明「系統異常」補償方案

▲台南熊貓超市出包。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社）

記者林育綾／台北報導

外送平台foodpanda日前在台南推出24小時營業的「熊貓超市」，不料推出10天就出包，昨（8）日晚間因系統標價錯誤，多種商品僅1折或2折，引發網友瘋狂下單，後來許多訂單遭到取消，導致外送員聚集在超市外茫然乾等。而熊貓今（9）日回應，訂單有依約出貨，但因存貨不足，不得不取消部分訂單，也沒像外傳有「千筆訂單」，目前出錯且取消約100多位消費者，已說明致歉並提供全額退款與補償券。

foodpanda於台南創立「pandamart」熊貓超市，主打用戶只需透過App輕鬆下訂，24小時營業且20分鐘內快速送貨到府，不料推出10天發生系統異常，昨（8）日晚間網站上眾多商品標價錯誤，例如1858ml的瑞穗鮮乳原價179元，但網站上卻標價25元；930ml原價85元的罐裝瑞穗鮮乳，原價85元，網上標價也僅16元，幾乎是打「1、2折」出售，引起網友爭相搶購。

不過後來許多訂單遭到無預警取消，數十名外送員穿著粉色制服，聚集在熊貓超市外等著取貨，但超市人員卻拒不出貨，外送員得知系統出包後，擔心遭客人負評，不敢輕易離開現場，只能茫然乾等。直到公司方出面解釋，請外送員別再等待，早點休息，公司會與現場夥伴溝通取消訂單，所有現場等待的外送員，也都可以獲得該單報酬加倍的補償。

▲台南熊貓超市出包。（圖／翻攝自臉書）

foodpanda今（9）日正式對外回應，「熊貓超市於8日晚間因系統發生狀況，短時間內湧入大量訂單。foodpanda為維護完善服務品質，所有訂單皆依約持續出貨，最終因面臨商品存貨不足狀況，不得不取消部份訂單。」

另也說「Foodpanda已經向訂單被取消的消費者說明致歉，提供全額退款與補償券；所有接到相關訂單的外送夥伴也會取得相對應的報酬。同時將積極優化系統避免相同的狀況再次發生。」

而原先外傳共有「千筆訂單」被取消，熊貓也說明，不知道這個數字消息來源為何，但實際上沒有這麼多，目前確定出錯且取消受影響的訂單，大約100多位消費者，foodpanda已經一一說明致歉，提供全額退款與補償券，也承諾不會再發生此情形。