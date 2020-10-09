系統出包！1858ml鮮乳打1折「只要25元」　熊貓不認千筆訂單全取消

▲台南熊貓超市出包，十餘名外送員聚集超市門口，神情相當無奈。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社）

記者莊智勝／台南報導

外送平台foodpanda日前在台南推出24小時營業的「熊貓超市」，號稱20分鐘內快速送貨到府，沒想到才推出僅短短10天就出包，因系統標價錯誤，多種品項以1折至2折價格販售，如原價179元的1858ml瑞穗鮮乳，網上要價僅25元，因此引起網友瘋狂下單，瞬間湧入千筆訂單，不料公司卻無預警取消訂單、拒不出貨，眾多外送員只好聚集在超市外乾等；事後官方也要求現場外送員不要花時間等待，後續將會給予該單報酬加倍補償。

Foodpanda為了拓展業務，創立「pandamart」熊貓超市，主打官方經營線上商店，擁有多種品項，用戶只需透過App輕鬆下訂，20分鐘內外送員就能火速送到家；而位於台南的熊貓超市更強調24小時營業，不料才推出短短10天系統就出包，網站上商品標價出現錯誤，1858ml的瑞穗鮮乳原價179元，但網站上卻標價25元；930ml、原價85元的罐裝瑞穗鮮乳，原價85元，網上標價也僅16元，幾乎是打1、2折出售，引起網友爭相搶購，深夜時分系統瞬間湧入千筆訂單。

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網友在臉書社團「台南爆料公社」PO出照片，8日深夜台南東區數十名外送員穿著粉色制服聚集在熊貓超市外等著取貨，不料超市人員卻拒不出貨，外送員得知系統出包後，因擔心遭客人負評，仍不敢輕易離開現場，不是坐在機車上滑手機、就是站著討論，每一位神情都十分無奈。

據《自由時報》報導，foodpanda區域督導事發後急忙趕往超市，後續熊貓官方陸續將千筆訂單取消，面對未來可能發生的消費糾紛，公司方暫時不願多作回應。

此外，一名現場不願具名的外送員透露，昨夜的訂單幾乎全被取消了，公司內部也向外送員解釋，由於台南熊貓超市出現眾多價格異常訂單，現場揀貨人員無法負荷，因此希望外送人員不要花時間等待，早點休息，公司會與現場夥伴溝通取消訂單，所有現場等待的外送員都可以獲得該單報酬加倍的補償。

▼由於價格異常導致訂單暴增，台南熊貓超市外深夜聚集十餘名外送員。（圖／翻攝自臉書）