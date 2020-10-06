咖啡控新選擇！超商也喝得到「植物奶拿鐵」了　每一口都有豆奶香

▲全家搶先其他業者推植物奶拿鐵。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

咖啡控新選擇！近年來吹起植物奶熱潮，繼星巴克的全植物性製燕麥奶咖啡後，全家也宣布搶先其他通路推出首支植物奶拿鐵，選用國產大豆製成的厚豆乳搭配Let’s Café咖啡，打造這杯兼具豆乳香、咖啡香的豆乳拿鐵，10月7日正式開賣。

▲厚豆乳拿鐵放進整瓶來自嘉義的榮町厚豆乳。

近年全球掀起植物奶熱潮，原因是有不少人對奶製品過敏，再加上追求養身也有許多人選擇從豆漿、豆乳攝取蛋白質。這次看準豆乳商機，全家搶先全台其他超商推出首款加入植物奶的「厚豆乳拿鐵」，以Let’s Café 咖啡作為基底，加上一整瓶使用來自嘉義的100%國產大豆研磨製成的榮町厚豆乳，每一口都能喝到豆奶香以及咖啡香，10月7日起正式登場，10月20日前還有第2杯7折優惠。

▲全家自有品牌FMC推全台首創99%高果汁含量氣泡飲。

除了植物奶外，每一口都能喝到豐沛氣泡的飲品、氣泡水也深受不少人喜愛，全家自有品牌FamilyMart collection（FMC）特別打造全台首創99%高果汁含量的氣泡飲料，首波推出蘋果氣泡果汁以及葡萄氣泡果汁，使用純果汁搭配綿密氣泡，不添加多餘香料、糖份，讓氣泡水也不無聊。

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