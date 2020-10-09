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用熊貓叫麥當勞買1送1！「訂3次才成功」變受害者　結局曝光噴笑

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO一次得到6份麥當勞，直呼自己「要飽到天靈蓋了。」（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

這下要吃到什麼時候啦！一名女網友在臉書《爆廢公社二館》發文，說最近FoodPanda有跟麥當勞合作，推出買一送一的活動，結果她下單卻一直顯示錯誤，下到第3次才跳出成功畫面。好笑又崩潰的是，她事後發現3筆訂單都下訂成功，「結果好了，前面錯誤的居然都下訂成功」，結局一曝光，其他人紛紛笑噴。

這位女網友文中表示，熊貓最近有麥當勞買一送一的活動，「我一直顯示下單錯誤，只好重新下3次到第3次才顯示成功。」沒想到這3筆訂單全部都成立，順利送到原PO家，讓桌上堆滿麥當勞的紙袋，「結果好了，前面錯誤的居然都下訂成功。一次來了6份餐，我要飽到天靈蓋了。」

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她也在留言處透露，「一份餐是20個雞塊，總共來6份餐……」。貼文一出，其他網友也忍不住大笑，「對不起，我笑出來了」、「我昨天吃一套就吃到懷疑人生了⋯⋯」、「半年都不敢吃了」、「明天的早餐應該都省了」、「妳預計多久會不想吃雞塊」、「熊貓在你家門口車聚了，聊天內容就是這個客人好喜歡吃麥當勞。」

不過，就有人給出遇到這種狀況的建議，「我之前也是遇到下訂失敗，按了3次才發現都成功……立馬聯絡客服取消。結果外送員送來一份，還問我說是不是訂很多份，也告訴我都有取消到」、「熊貓有活動的時候，系統很容易當機，所以最好下完等一下」、「你可以拒收，系統問題，給外送吃還可以退費。」

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