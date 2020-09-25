就開在賣場內！家樂福全台首間「火鍋店」來了　甜點、飲料無限供應

▲▼家樂福也開火鍋店了。（圖／業者提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

繼全聯的快閃火鍋店搶先發後，家樂福也悄悄開設自有品牌火鍋店「樂福鍋」了，首間店就落在桃園內壢店，且是在賣場內靠近生鮮區域，主打食材全使用自家產銷履歷，包括有機蔬果、肉品海鮮等，就是要民眾吃得健康，一鍋價格約200至300元間，還有飲料、甜點吃到飽。業者也透露，未來將拓展至少10個分店據點，提供更安心的餐點選擇。

▲▼火鍋店就開在賣場內。



家樂福選定桃園內壢店悄悄開出全台首間自有品牌火鍋店「樂福鍋」，找來供應商一起合作，秉持著「想讓家中小孩吃的更健康的原則」，全店9成以上食材來自家樂福產銷履歷，包括有機蔬果、肉品海鮮通通都是，8月開幕至今就吸引不少民眾嚐鮮搶吃，不少人直呼「我吃過很喜歡」，更許願希望淡水、北投、台南也都有一間。

▲家樂福火鍋店食材全店9成以上食材來自家樂福產銷履歷。

業者指出一鍋平均價格約200-300元，除把關食材外，湯頭也皆由自家原食材熬煮，堅持不添加不使用外來湯頭，就是要讓民眾吃得更健康，店內座位約90個，也提供飲料、醬料、甜點自助吧，通通免費無限量供應。火鍋店未來也預計拓展至10個分店據點，至於第2間店會選擇哪邊設點，業者則表示仍在找點當中。

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