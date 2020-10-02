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等不到熊貓來…竟是女鄰居瞎扯「他是檢疫對象」外送員不敢上樓

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▲▼ 陳男遭鄰誣指檢疫對象提告。（圖／記者羅志華攝）

▲陳男遭鄰居誣指為檢疫對象提告，更因受不了對方頻頻上門理論，躲到旅館去住，20幾年的老家也打算賣掉。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

北市陳姓男子某日叫「foodpanda」外送，接到電話後卻遲遲等不到人，再度聯繫後得知，蕭姓女鄰居竟向外送員謊稱他剛從境外歸國，是「居家檢疫」對象，讓外送員怕得不敢上樓，一氣之下到警局提告《嚴重特殊傳染性防治特別條例》，北院日前開庭，蕭女否認犯罪，全案將擇期再審。

蕭女在庭上否認犯罪，也不願和解，陳男表示要告到底，檢察官請求於下次開庭，傳當時送餐的外送員作證。

陳男受訪表示，他一直都待在國內，與蕭女自2019年因房屋漏水鬧上法院後，雙方就一直處得不太好，不料蕭女竟稱他是檢疫對象，要外送員把東西放在樓下就好，讓他氣得直接帶外送員去警局提告，近期更因受不了蕭女頻頻上門按鈴理論，索性去住旅館，住了20幾年的家也委託仲介出售，只想趕快搬走。

根據立法院2月25日通過的《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》14條規定，蕭女散播有關疫情的不實訊息，可處3年以下徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金，與誹謗罪僅可處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金相比，差距極大。

自特別條例上線後，全台已有數件案例因散布疫情假訊息遭判刑，林姓男子於3月間，在網路稱「嘉義有人確診了耶」、「確診的還是某餐廳老闆」等語，嘉義地院判罰5萬元；游姓女子於3月間，在臉書PO文「怎麼活阿！附近出了兩例（新冠肺炎），我們做生意真的非常無言」，新竹地院判拘役20日、緩刑2年。

林姓男子則在電話中向友人表示，一名死者是因武漢肺炎而亡，要對方別去參加喪禮，宜蘭地院判拘役40日、得易科罰金；江姓、劉姓女子，散布百貨公司有人確診假訊息，台中地院分別處拘役35、25日。

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