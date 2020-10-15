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「自己的捷運自己負責」　侯友宜：環狀線提早解約才是思考方向

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▲▼柯文哲、侯友宜、林右昌。（圖／記者林敬旻、湯興漢、李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

台北市長柯文哲14日表示北市不可能讓新北綁架北南環、東環段 ，對此，新北市長侯友宜15日回應，雙北有共識「捷運誰蓋的就誰負責」，且北環、東環段興建至少要7、8年，交通部都會出來協調，目前不急著討論這個，主要是針對環狀線是否要提早解約，才是思考方向。

對於環狀線經營權爭議，台北市副市長黃珊珊在臉書貼文表示，捷運經營，北市府只有三堅持，「一車到底」，「便利」及「安全」。基於這三個整體考量，環狀線由台北捷運公司經營將更為適宜，而非只是爭取一時半刻的經營權。

對此，侯友宜上午出席市政行程後受訪表示，柯文哲曾說「捷運誰蓋的就誰負責」，現在大家有共同方向，就是「自己的捷運自己負責」，環狀線理當要新北市自己負責，新北是會以負責任的態度來承接，讓環狀線安全安心又快速便捷。

侯友宜也強調，環狀線要賺錢很不容易，不要老是虧錢去怪別人這樣不好，因為北捷公司已經很用心了，經營權交回來就會賺錢也未必，只能把現有的環境做得更好，安全做得更到位，他永遠都會謝謝別人，謝謝柯文哲給新北滿滿的指教。

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