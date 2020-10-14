中天換照聽證會「主持人涉利益迴避問題」？柯文哲：這廢話還要問嗎

▲台北市長柯文哲赴台北市議會國民黨團報告。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲14日中午赴台北市議會國民黨團報告，關於中天換照爭議，柯文哲強調，雖然自己常常被中天K，但若要撤照得要有證據，不然就不是民主國家該有的現象；至於聽證會主持人是否有利益迴避上問題？柯文哲秒答，「這廢話，還要問嗎？」

關於中天換照爭議，柯文哲14日從台北市議會國民黨團報告離開時，被媒體追問相關問題，她表示，「雖然中天常K我，但是我不同意你講的話，但我捍衛你講話的權利，但如果要撤照，要有證據，罪證確鑿、罪大惡極，如果不是按照法律程序做，那有天人家說『怪當初韓流它（中天）造成的，所以把它撤照』，這一定會⋯這樣就不是民主國家該有現象。」

至於聽證會主持人是否合適，會不會有利益迴避上問題？柯文哲僅笑稱，「這廢話還要問嗎？還要問嗎？」並再度強調「我不同意你講的話，但我捍衛你講話的權利。」

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