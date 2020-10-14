　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中天換照聽證會「主持人涉利益迴避問題」？柯文哲：這廢話還要問嗎

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北市長柯文哲赴台北市議會國民黨團報告。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲赴台北市議會國民黨團報告。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲14日中午赴台北市議會國民黨團報告，關於中天換照爭議，柯文哲強調，雖然自己常常被中天K，但若要撤照得要有證據，不然就不是民主國家該有的現象；至於聽證會主持人是否有利益迴避上問題？柯文哲秒答，「這廢話，還要問嗎？」

關於中天換照爭議，柯文哲14日從台北市議會國民黨團報告離開時，被媒體追問相關問題，她表示，「雖然中天常K我，但是我不同意你講的話，但我捍衛你講話的權利，但如果要撤照，要有證據，罪證確鑿、罪大惡極，如果不是按照法律程序做，那有天人家說『怪當初韓流它（中天）造成的，所以把它撤照』，這一定會⋯這樣就不是民主國家該有現象。」

至於聽證會主持人是否合適，會不會有利益迴避上問題？柯文哲僅笑稱，「這廢話還要問嗎？還要問嗎？」並再度強調「我不同意你講的話，但我捍衛你講話的權利。」

其他人也看了這些...

基隆捷運台北端地下延伸南港　柯文哲：增加的費用「北市願多出一點」
基隆輕軌升級捷運整合「汐民線」　侯友宜：新北願分擔更多經費
跨出30年來關鍵一步！基隆捷運升級　林右昌：促進大台北首都圈

更多熱門新聞...

林佳龍偕北北基打造觀光軌道：高鐵延伸宜蘭、坐火車去旅行
傳基隆捷運稱「南基捷運」　柯文哲：改名就開始賺錢？
北北基首長坐下來談！侯友宜：汐止民生線延宕18年盼快動工

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
婚後只有新婚那次！他「碰到就結束」　遭老婆怒踹下床崩潰喊離
快訊／中華電信開放預約iPhone 12大當機　官網完全跑不
iPhone 12與12 Pro「差異不大卻貴5400元」　
從後面來！泰國王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高影片曝
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜盼「汐東捷運」新北先動工：汐止人已經等了18年！

國民黨提重做美豬牛安全性評估　遭民進黨多數輾壓否決

中天點名預設偏頗立場？NCC新委員王維菁、林麗雲申請迴避換照案

基隆捷運助攻2022市長？　林右昌：想太多！但開心3城市有共識

江啟臣酸民進黨操作反中：蔡英文國慶談話淹沒在側翼的喧囂

中天換照聽證會「主持人涉利益迴避問題」？柯文哲：這廢話還要問嗎

「NCC應超然公正」　江啟臣：拿中天開刀恐引發寒蟬效應

「美豬開放絕對是未來趨勢」　前農委會主委陳保基：但應從長計議

王美花爆「小英自稱最重視再生能源的總統」　蔡英文笑：眾所周知

柯文哲談「中天換照」：若因韓流興起秋後算賬　對民進黨沒好處

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

吳宗憲曝錄《玩很大》「一關機就崩潰」　一環節「離奇現象」...小鬼，你回來啦！

蘆洲宮廟「仙女禮生」神到了　絕美甜笑激似楊冪！是幼教老師

周覓在原唱面前飆唱《為你寫詩》！　吳克群出道20年首跳女團舞...太難了

侯友宜盼「汐東捷運」新北先動工：汐止人已經等了18年！

國民黨提重做美豬牛安全性評估　遭民進黨多數輾壓否決

中天點名預設偏頗立場？NCC新委員王維菁、林麗雲申請迴避換照案

基隆捷運助攻2022市長？　林右昌：想太多！但開心3城市有共識

江啟臣酸民進黨操作反中：蔡英文國慶談話淹沒在側翼的喧囂

中天換照聽證會「主持人涉利益迴避問題」？柯文哲：這廢話還要問嗎

「NCC應超然公正」　江啟臣：拿中天開刀恐引發寒蟬效應

「美豬開放絕對是未來趨勢」　前農委會主委陳保基：但應從長計議

王美花爆「小英自稱最重視再生能源的總統」　蔡英文笑：眾所周知

柯文哲談「中天換照」：若因韓流興起秋後算賬　對民進黨沒好處

日職／賴清德為陳偉殷應援　網歪樓：國旗毛巾哪裡買？

太空人G4淘汰邊緣　推出「憂鬱賽揚」葛蘭基拒絕回家

安心亞唱台語歌「2個字發音卡關」爆哭　蕭煌奇狂打槍

嘉義耍廢特區！露天陽台喝燒酒、嗑炸雞　純白貨櫃屋越夜越美

惡意逼車是「全民公敵」　林佳龍：研議修法嚴懲、加重罰則

謝金河／極端的預測通常都是危險的！

新竹都城隍廟中山路側積淹水熱點　攤商配合排水改善工程拆招牌

NASA與八國簽署月球「阿提米絲協議」　建立安全區共同開發

蘋果iPhone 12發表　陸供應鏈股價集體下跌

中職／統一獅下半季率先30勝　奪冠機率94.9％

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

政治熱門新聞

快訊／李眉蓁學位遭註銷！368字狠嗆中山大學校長

仙氣白皙女友曝光　高志鵬外役監放假72小時直擊

小20歲輕熟女愛相隨　高志鵬10秒距離低調藏戀情

日媒爆川普將訪台？　國安人士揭實情

22歲鮮肉猛男選里長　親曝參選原因

以政大教授經歷打臉王美花　賴士葆：請吃萊豬5年

高雄一年多　李四川最難忘兩個少女

陳致曉母哽咽：賴清德為何將陳家連根拔起

陳文茜算數學　網譏：不是台大的？

台諜是政治人質！王定宇曝中共「3目的」

「中天換照」劇本5月已洩出　NCC竟「照演」

憶起龜山島開放觀光經過　宋楚瑜：曾與陳廷寵上島勘察、討論

鮮肉選里長「狂曬養眼照」背景曝光

蔡英文視導樂山雷達站　美方監控系統工程師陪同現身

更多熱門

相關新聞

王維菁、林麗雲申請迴避中天新聞換照案

王維菁、林麗雲申請迴避中天新聞換照案

今年8月新上任的2位NCC任委員王維菁、林麗雲14日突申請迴避審議「中天新聞」 換照案，NCC發言人翁柏宗表示，迴避主因是中天新聞在前一晚報導中「點名2位委員在反媒體壟斷活動中有預設立場，對中天新聞換照審議恐有偏頗」，但委員會最後以無具體事證，全票一致同意不需迴避。

柯文哲談「中天換照」：對民進黨沒好處

柯文哲談「中天換照」：對民進黨沒好處

「中天換照」劇本5月已洩出　NCC竟「照演」

「中天換照」劇本5月已洩出　NCC竟「照演」

基隆捷運路網圖出爐　林佳龍曝基隆車站命運

基隆捷運路網圖出爐　林佳龍曝基隆車站命運

基捷台北端地下延伸南港站

基捷台北端地下延伸南港站

關鍵字：

中天柯文哲換照NCC

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

iPhone 12 Pro土豪金、太平洋藍

即／iPhone 12真的來了　實機首度曝光

老闆放鳥忙陪女人睡覺　員工認命

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

即／iPhone 12「5色曝光」　外框致敬四代

iPhone 12報到！7大亮點一次看

網熬夜看iPhone12定價嘆：台灣吃定果粉

12歲妹坐29F天台　絕望跳下當場亡

安以軒「沒想到一年一個」宣布：封肚！

嗆小燈泡媽「還有2個可砍」　判決結果出爐

iPhone 12升級5G售價不漲反降　盒裝少2大配件

5歲小周周站昆凌旁邊直逼腰

《黑澀會》洪詩、李運慶爆熱戀！

更多

最夯影音

更多
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了
陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面