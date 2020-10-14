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基隆輕軌變捷運　柯文哲估：台北市負擔30億元以內

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▲▼台北市長柯文哲赴台北市議會國民黨團報告。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲赴台北市議會國民黨團報告。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

基隆輕軌升級捷運，台北端將從南港展覽館地下延伸至南港站，台北市長柯文哲13日也表示，多的費用願意多出一點，但要有折數。被問到北市要負擔多少，柯文哲14日回應，估計是30億以內。

柯文哲說，14日與交通部、新北市政府、基隆市政府討論北北基軌道建設，原規劃是討論基隆輕軌可行性評估，目前調整成中運量捷運，環評要重送，財務報告要重送，這部分還需要完整的評估規劃，但如果從南港展覽館到南港站的軌道建設要走地下化的話，多出來的工程，照比例台北市可以出一些，但若後來追加預算「就你家的事」，預算追加不能無限上綱。

被問到照比例多出一點是多少？柯文哲說，估計是30億以內。

柯文哲認為，捷運誰蓋誰營運，新北若要興建營運，那新北自己要處理，捷運要考慮成本，不是一直蓋，這也是為什麼環狀線為第一優先，因為環狀線才有真正的自償性，其他線要看有沒有自償性。

至於汐東線與文湖線相差280公尺，專接上有一定的困難度，台北市議員李明賢建議用天橋方式連接。柯文哲表示，市府有研究評估過，他自己沒有預設立場，解決方案都可以拿出來討論。

柯文哲說，新北市要蓋汐東線，台北市沒意見，但需要先想好如何連接，兩市共同來討論；有關環狀線經營，他認為可以跟萬大線一起拿出來討論，但是不可能環狀線做起來，被綁架分成北環、南環跟東環，實際上也不可能分開營運，所以萬大線跟環狀線，大家一起看怎麼處理，還是要靠交通部出來協調。

至於新北市認為台北捷運公司要讓出兩席董事，柯文哲重申，台北捷運公司是股份有限公司，新北捷運公司要花錢買股份，他對此沒有意見。

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