堂哥進門目睹80歲奶奶遭斬首　戒酒男滿身是血微笑：我殺的

▲男子戒酒返家卻殺了奶奶。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

印度孟買近來發生一起駭人命案，24歲男子佩雷拉(Christopher Pereira)因為酗酒問題被送去戒酒長達1年半，沒想到日前返家後，隔天傳出他斬首80歲奶奶的恐怖事件，家人報案後目前已被逮捕，警方正在調查殺人動機。

班德拉(Bandra)警方表示，居住在孟買瑪麗山(Mount Mary)附近地區的佩雷拉，過去一年半都被家人送到位於塔那(Thane)的一間勒戒中心接受酒癮治療，本月12日完成療程終於能回到家中，隔日堂兄弟前來探望80歲祖母羅絲(Rosy Ganesh Rao)意外目睹對方屍首分離的慘狀。

堂兄弟迪亞斯(Abigail Dias)表示，他13日上午10時前去祖母家，打開門發現到處都是血，而佩雷拉坐在黑暗中，微笑告訴他，「她（祖母）是我殺的」，嚇得他立即打電話通知警察。消息傳出讓68歲鄰居德薩(Celine D'sa)震驚表示，「我不敢相信他會這樣做，那天他經過我家時還滿臉笑容，事件發生以來每個人心情都沮喪。」

迪亞斯表示，佩雷拉從14歲開始便沉迷毒癮與酒精，本以為送他去勒戒中心能夠康復，返家後人看起來也十分開心，家人當晚吃了一頓溫馨的晚餐，沒想到會發生這樣的事。警方表示，在對被告進行審問之前，正在調查他的所有病例報告，並且詢問勒戒中心工作人員以了解他的心理狀態，案件仍待調查中。

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