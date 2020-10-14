印度驚現「連續殺人魔」老虎！2年內咬死9人...受害者被發現僅剩殘肢

實習記者周依儒／綜合報導

印度西部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）驚傳一名70歲老翁活生生被老虎咬死，發現時部分遺體已被吃掉只剩殘肢。當地官員指出，犯下殺人慘案的這隻老虎是「慣犯」，在過去2年內牠已經殺害9人，政府多次嘗試以麻醉鏢捕捉，但遲遲未能成功。

綜合外媒報導，馬哈拉什特拉邦官員表示，這名70歲老翁馬洛帝（Maroti Pendam）在上周到森林砍柴，不過一直到晚上都未回家，家人和當地村民發現有異樣才趕緊外出尋找，直到隔天清晨才在森林內發現老翁的遺體，但卻僅剩殘肢，部分遺體應該都被老虎吃掉。

▲印度擁有的老虎棲息地僅佔全球的25%，但卻擁有全球現存野生老虎的70%。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



當地官員指出，從馬洛帝身上的傷痕來看，推測應該是和過去已殺害8人的那隻老虎所為。印度林務官員普拉溫（N.R. Praveen）透露，當局已經多次要以麻醉鏢來捕捉該老虎，但一直都無法成功。

報導指出，在殺害馬洛帝之前，這隻老虎應該至少襲擊了11人，其中至少有8人死亡，第一次殺人是在去年的1月18日，而距離殺害馬洛帝前一次的犯案時間則為上月26日，在維魯爾村（Virur）又咬死一人。