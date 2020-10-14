拍可愛幼獅美洲獅媽突然現身　登山男鏡頭前追殺6分鐘：我不想死

記者李振慧／綜合報導

美國猶他州26歲男子伯吉斯(Kyle Burgess)近來在當地峽谷旅行時，發現可愛的小美洲獅，正當他想靠近拍照時，凶狠的美洲獅媽媽突然出現並快速朝他奔來，嚇得他立刻拔腿就跑，驚險追殺過程讓他驚呼，是人生中最可怕的6分鐘。

事件10日發生在普若佛市(Provo)附近的板岩峽谷步道(Slate Canyon Trail)，影片中可看到，伯吉斯原本只是想拍在玩耍的小美洲獅，沒想到對方媽媽突然衝出來，嚇得他逃跑時不斷大叫，「走開，我很大又恐怖」、「老兄，你好嗎？溫柔且慢一點」、「好吧，這是我最接近死亡的時刻」、「老兄別這樣，我今天還不想死」。

整個驚險過程長達6分鐘，伯吉斯最後朝美洲獅媽媽扔石頭，對方才終於放棄離開，他表示，過程中他一隻手拿著手機，所以盡量舉起另外一隻手，讓自己看起來更巨大，後來花了半個小時整理好心情，才再度踏上旅程。

猶他州野生動物資源部也在臉書上分享影片，呼籲民眾若是碰到類似情況，千萬不要靠近美洲獅，也不要在其面前突然跑起來，保持和動物的眼神交流，要站起來不能蹲低，盡量讓自己看起來更巨大，如果真的遭到攻擊就反擊，並記得保護好自己的頭部和頸部。

▼男子意外被美洲獅追殺。（圖／示意圖／達志影像）

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