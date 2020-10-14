老公騙外地工作卻跑去結婚　人妻「背小孩」闖婚禮大鬧：他我老公

▲女子背著孩子來阻止婚禮。（圖／翻攝自YouTube／Zambian Portal）

記者李振慧／綜合報導

非洲尚比亞一名女子以為老公只是出城工作，沒想到對方偷偷跑去和別人結婚，得知真相後背著孩子便闖進婚禮大鬧，向新娘與所有賓客宣布，「這個男人是我老公」，宛如八點檔的誇張情況讓影片在網路上獲得瘋傳。

當地媒體報導，男子穆云達(Abraham Muyunda)和妻子穆比塔(Caroline Mubita)結婚多年，2人一共育有3名小孩，沒想到他卻瞞著對方和隔壁村女友偷偷結婚，日前在首都路沙卡(Lusaka)Chainda區教堂舉行婚禮時，被鄰居告知消息的妻子突然出現在現場大鬧，把他和在場賓客全都嚇了一大跳。

影片中可看到，穆比塔闖進婚禮大喊，「這場婚禮不能繼續，因為這個男人是我老公」，現場賓客立即發出驚呼聲，不過新娘的反應卻意外淡定，她則繼續向賓客們大吼，「這個男人是我老公，我們沒有離婚，我們從來沒吵過架，我不知道這裡到底發生什麼事」。

報導中指出，穆云達因為犯下重婚罪，被親人移交至馬特羅(Matero)警局關押，根據當地法律，若是罪成將有可能面臨最高7年刑期，而新娘雖然知道他已經結婚，卻還是願意掏錢辦了這場婚禮。

►岳母生日！女婿不能只請吃飯