印度媒體挺台！「一中不含台灣」　《網易》威脅：小心我治你印度

記者張寧倢/綜合報導

印度近來對台灣頻頻釋出善意,孟買媒體《The News 21》10日以雙十國慶為始播出系列專題,13日更刊登2篇關於台灣的新聞,其中一篇聯合國教科文組織和平主席納拉帕特(Madhav Das Nalapat)的專訪提到,「沒有任何記錄」將台灣包括在「一個中國」內,且台灣是「需要抓住的機會」。

據《The News 21》報導,納拉帕特針對印度外交部長蘇傑生(S. Jaishankar)在推特祝賀中國十一國慶表示,因為中國是聯合國安理會成員國,所以蘇傑生給出了標準的禮貌性回應,至於在台灣問題上,印度將以歐盟和東盟為榜樣。

據報導,當記者提問這是否代表印度同意「一中政策」時,納拉帕特大方回應,雖然印度接受一中政策,但在我的記憶中,除了俄羅斯、巴基斯坦和其他中華人民共和國盟友以外,「沒有任何記錄」將台灣包括在「一個中國」的定義中。

Taiwan is an opportunity to be grasped: ⁦@MD_Nalapat⁩ : “As for Taiwan, while India accepts the ‘One-China policy’, there is to my recollection no record of ever including Taiwan in the definition of ‘One China’“ https://t.co/GHbGSKh7BT