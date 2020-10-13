印度17歲少女被拖入考場性侵　12名學生冷眼圍觀還錄影

▲一名男子在校園內性侵17歲女高中生後被捕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

印度一名17歲少女在北方邦占西市的校園內被一名男子性侵，現場大約有12名學生目睹施暴過程，其中一人竟然還全程拍攝。這名女高中生指控，這群學生在逃離現場前還搶走了她身上的2000盧比。

綜合《印度斯坦時報》與《每日星報》報導，這名受害者稱，她在11日到學校與一名男性友人見面，當時校園內正在進行北方邦2020年的公職初試，突然有一群學生向他們走近，毆打了這名男孩，還強迫她從一扇無人看守的大門進入考場，並在那裡性侵了她。

現場有12名學生圍觀她被性侵的經過，其中還有一名學生將過程拍攝下來，並威脅她如果告訴任何人，就會將影片放上網路「病毒式」傳播。這群施暴者在逃離現場前還搶走了她身上的2000盧比（約新台幣782元）。

▲警方已迅速逮捕涉案的其中8名學生。（圖／CFP）

高級警司古瑪（Dinesh Kumar P）告訴媒體，一名員警在經過時聽到女孩的哭聲，並將她帶到警局報案，目前警方已經逮捕與這起事件有關的8名學生，但警方十分懷疑，這名女學生是如何在不被當時值班警衛注意的情況下被強行帶入考場，因此他們將繼續追查此案。與此同時，女孩已被送往醫院接受體檢與心理治療。

地方法官萬姆西（Andhra Vamsi）已指示警方儘早提交指控單，以便此案得以快速被審判。而該校校長也指出，嫌犯是一名二年級的學生，校方會全力配合警方，以查出其他參與該案的學生是誰。

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