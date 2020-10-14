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帛琉首位民選總統中村國雄過世　外交部哀悼：他任內推動與台建交

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▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

針對友邦帛琉前總統中村國雄（Kuniwo Nakamura）於帛琉當地時間14日清晨逝世，外交部已立即請我駐帛琉大使周民淦在第一時間代表我國政府及人民，向中村國雄家屬及帛琉政府表達誠摯哀悼之意。

外交部指出，中村國雄於1993年就任帛琉首位民選總統，並於1996年連任、2000年卸任。中村國雄政績斐然，廣受人民的肯定與愛戴，是在國際間受到敬重的領袖。

外交部強調，中村國雄不僅任內與我國建立正式外交關係，為台帛邦誼奠下穩固堅實的基礎，也在生前與我國政府高層維持友好公私情誼，對台灣至為友好。我國政府特此向中村前總統家屬及帛方表達最誠摯的哀悼及慰問之意。

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