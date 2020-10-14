IMF稱我方「中國台灣省」　外交部籲更正：已派駐美代表處交涉

▲外交部發言人歐江安。（ 資料照／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

針對國際貨幣基金組織（IMF）在其數據地圖（DataMapper）網頁稱呼我方「中國台灣省」(Taiwan Province of China）一事，外交部14日晚間表示，已指示駐美國代表處與IMF交涉，表達我方的嚴正立場，並呼籲立即更正。

外交部表示，肯定IMF在其全球數據地圖中將台灣的數據資料與中國分開列示，符合兩岸互不隸屬的現狀；不過，對於IMF在圖中不當稱呼我方為「中國台灣省」事，外交部表達高度遺憾，呼籲IMF應秉持專業、維持中立，立即更正。

外交部強調，已經指示駐美國代表處與IMF交涉，表達我方的嚴正立場。

外交部也指出，對於包括IMF在內的聯合國體系機構在中國施壓下，長期以「中國台灣省」等貶抑名稱指稱台灣，外交部表示強烈遺憾與不滿，除將繼續向聯合國體系抗議並要求更正之外，也將持續爭取更多的國際支持，共同敦促聯合國體系改正不當貶損我方的作為。

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