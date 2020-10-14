帛琉旅遊泡泡「包機、包車、包旅館」　陳時中：沒規劃出入境採檢

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，各國都還在積極防疫，觀光局也持續對於旅遊泡泡進行規劃，目前初步規劃帛琉將是首波開放名單。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，都還在討論中，但人數不會開放太多，以免無法承擔，還是以團為主，一定是包機、包車、包旅館和包餐廳，相關細節要有防疫計畫。而在採檢方面，目前沒有規劃出入境採檢。

根據了解，觀光局上週與帛琉開會研擬旅遊泡泡的相關實施措施，包含形成旅遊泡泡後，雙方入境都不需要隔離措施，互相開放邊境；旅遊泡泡以團對團為主，只能由旅行業者出團，不開放自由行，且旅客必須提出核酸檢測（PCR）陰性證明；旅遊泡泡上路之前，必須由業者等單位成立先發團，先到帛琉實地走訪一趟遊程後，再開放民眾跟團。

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莊人祥日前表示，9月底指揮中心有討論過帛琉的旅遊泡泡，主要也是指揮官指示可針對帛琉做旅遊交流，交由外交部去研議，10/6指揮中心會議有討論，但指揮官決議還要再討論，目前還沒有收到有關交通部的研擬計畫。

陳時中今再度被問及此事也坦言，這種計畫會是用個案方式來進行，太多無法承擔得起，要做旅遊泡泡是可以，但要雙方談清楚，相關細節要有防疫計畫，加上採線團規劃，再做細部討論才會進行。副指揮官陳宗彥表示，目前預計禮拜五會跟相關的部會做討論，等討論完後，有明確訊息才做說明。

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