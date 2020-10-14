杜魯道批中國「脅迫外交」　陸外交部提孟晚舟案回應





▲適逢建交50周年，中加關係卻轉趨嚴峻。圖為加拿大總理杜魯道與中國國家主席習近平握手 。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

今年適逢中國、加拿大建交50周年，但在新冠肺炎疫情，中美關係激化引發「孟晚舟事件」的背景下，兩國近期持續互懟。針對加拿大總理杜魯道今天警告「脅迫式外交」會適得其反，中國外交部發言人趙立堅回應稱，加方故意混淆事實，應面對「三個事實和問題。」

對於中國、加拿大兩國關係，趙立堅說，加方應該直面的基本事實和問題是：一，為什麼至今不敢承認，近兩年來中加關係遭遇困難的起因，是加方無理拘押並沒有違反任何加拿大法律的無辜的中國公民孟晚舟。

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

二，在美國眾多盟友中，為什麼單單只有加拿大同意配合美國抓捕孟晚舟；三，為什麼加方在孟案訊息披露問題上遮遮掩掩，想方設法阻止公開更多的涉案文件。

他直言，必須說明的是加拿大政府至今不敢正視上述事實，不敢向加拿大民眾說明上述事實真相，這是虛偽而軟弱的表現。

趙立堅說，我們再次強烈敦促加方糾正錯誤，立即釋放孟晚舟女士，並讓她平安回到中國，搬掉阻礙中加關係發展的這個絆腳石，讓中加關係早日重回正軌。

據中央社報導，杜魯道（Justin Trudeau）今天警告中國，「脅迫式外交」和在香港實施的鎮壓措施、拘留維吾爾穆斯林等行徑，對中國自身、對世界其他國家都是適得其反。

他說，「我們仍將全然致力與盟國合作，確保中國的脅迫式外交和專斷拘留兩名加拿大公民及其他國家公民的行事方法，不會成為他們眼中的成功策略。」

據了解，加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）與商人史佩弗（Michael Spavor）於2018年12月在中國被捕，以刺探情報罪名被起訴。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。