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江啟臣酸民進黨操作反中：蔡英文國慶談話淹沒在側翼的喧囂

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▲國民黨主席江啟臣主持黨團幹部授證典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

大陸《央視》自11日起連續3日公布台諜案範例，包括李孟居、鄭宇欽、蔡金樹及施正屏等4人。對此，國民黨主席江啟臣表示，大陸有關部門，應該思索異議份子與間諜的差異，充分保障當事人應有的權益，同時也諷刺民進黨操作反中，使蔡英文在國慶談話所提兩岸對話的善意，有如流水，瞬間淹沒在側翼的喧囂與爭執中

江啟臣14日在中常會上表示，對岸官方媒體連續3天發布台諜竊密案的訊息，除了呼籲政府全力交涉，讓無辜者及早回台，也希望大陸有關部門，應該思索異議份子與間諜的差異，充分保障當事人應有的權益，並以公開透明的態度和符合程序正義的作法，妥善處理相關案件。

江啟臣指出，目前兩岸關係情勢惡化，中共當局利用媒體露出操作間諜案，不但未能給予當事人合理審判的機制，更無助於兩岸溝通往來，反成為民進黨操作反中情緒的工具，蔡英文在國慶談話所提兩岸對話的善意，有如流水，瞬間淹沒在側翼的喧囂與爭執中，沒有留下半點痕跡。

江啟臣強調，在兩岸惡意螺旋持續升高的同時，國民黨更認為，兩岸持續溝通，增加互信的意見，不應該成為被攻擊的對象。國家的執政者，不但要有忍受刺耳聲音的雅量，甚至應該勇敢捍衛不同意見的發言權。

最後，江啟臣呼籲兩岸的執政黨，都應該展現包容異己的高度，尊重不同的意見，慎重面對現在的艱困局勢，共同思索兩岸和平發展。

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