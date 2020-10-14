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新竹都城隍廟中山路側積淹水熱點　攤商配合排水改善工程拆招牌

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▲都城隍廟周邊中山路排水溝改善工程啟動。（圖／新竹市政府提供）

▲都城隍廟周邊中山路排水溝改善工程啟動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹都城隍廟與廟埕美食區是外地遊客必訪觀光景點，中山路側攤商區因地勢低窪，加以汙水排入油垢阻塞，是強降雨時的積淹水熱點，新竹市政府將投入150萬改善中山路排水溝，同時也由都發處逐一拜訪沿線店家，近日各攤商主動拆除水溝上方佔用設施、外伸屋簷，以利後續水溝工程作業，也驚喜讓長期被招牌遮蔽的「西轅門」三字重見天日。

工務處指出，都城隍廟是遠近馳名景點，臨中山路側的東門街至西安街路段長期有積淹水問題，因該處地勢低窪，且污水排入水溝造成油垢阻塞，當地商家深感不便，鄰近居民也持續反映排水溝斷面不足，影響遊客觀感及市容。

市府指出，繼8月都城隍廟廣場啟用，完善該區步行空間，本月再投入150萬經費，啟動都城隍廟周邊中山路排水溝改善工程，於既有水溝外側新施作水溝，工程範圍長約90米，寬約1米。

市府工務處表示，水溝新設以增加排水斷面為主，但因水溝上方有沿線攤商之佔用設施，包含攤車、貨架、店招牌，經市府都發處逐一拜訪勸導，城隍廟沿線店家均主動配合，自動進行佔用設施及外伸屋簷的拆除作業，預計10月18日前拆除完畢，也讓長期被招牌遮蔽的西轅門三字再現。

市府指出，本周內若未能自行拆除，會由市府協助清除整理，接續啟動排水側溝的新建工程，預計年底完工，盼讓廣場行人環境更加友善。

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