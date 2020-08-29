屏東都城隍廟連54年普渡發放白米＋紅包　立委周春米獲邀參與

▲屏東都城隍廟29日起連續4天發送白米及紅包給低收入家庭，主委王家銘邀立法委員周春米等人參與舉 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東都城隍廟29日起連續4天發送白米及紅包給屏東市和萬丹鄉2305戶低收入家庭，主委王家銘特別邀約立法委員周春米、市民代表林仁傑等人共襄盛舉，而周春米立委的小米服務團隊也出動義工協助發送。

▲▼立委周春米分送白米、紅包給長輩。

都城隍廟主委王家銘表示，都城隍廟已連續54年在每年在農曆7月普渡後辦理白米及紅包的發送，祈望普渡供品及物資能帶給弱勢家庭平安。發送對象是鄉鎮市公所列冊在案的低收入戶，也就是廟方所稱的仁愛戶，發送地區包括屏東市、長治鄉、萬丹、麟洛、竹田、鹽埔及九如共7個鄉鎮市。

今年發送紅包及白米，每戶2包共10公斤白米及500元紅包，和民生物資。王主委說，白米全部來自十方大德的愛心。

立委周春米及市民代表林仁傑應邀參加發送行列，協助民眾領取廟方準備的紅包及2大包白米。周春米發送白米給長輩時，多一份貼心，叮嚀志工團隊協助搬白米；對於青少年及小朋友則不忘給予加油鼓勵。她感謝並肯定廟方愛心，特別是集合眾人的力量，連續54年發送給有需要的家庭，照顧需要照顧的弱勢。

王家銘表示，由於仁愛戶共有2305戶，所以分區辦理發送，今日起連續4天，每天上午8時開始至下午5時，地點在都城隍廟。

► Her今天推出「PS美美妍氣墊粉餅，加贈”法式紅唇”唇筆」原價2760元、特價999元

►二手票券豐富你的生活