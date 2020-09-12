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新竹都城隍廟「玻璃鯉魚」完工3週　無聊男竟將牠「片成2半」

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▲無聊男扳一下　新竹都城隍廟前「玻璃鯉魚」裂2半…完工不到1個月。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲都城隍廟廣場龍鯉池的「玻璃鯉魚」12日上午被發現從背上裂成2半。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

才啟用不到1個月的新竹都城隍廟廣場龍鯉池周邊的「玻璃鯉魚」，12日上午被發現遭到破壞裂成兩半，經新竹市警察局調監視器調查，是一名年約20的男子因好奇動手扳動鯉魚而造景導致損壞，市府目前已提出毀損告訴，也呼籲民眾發揮公德心，切莫破壞公物以免觸法。

新竹市府今日上午進行都城隍廟廣場龍鯉池進行清潔時，發現池邊造景玻璃鯉魚已遭移動且掉落水中碎裂成兩半，警方經過監視器比對，尋到凌晨3時許，4名男子在附近散步，其1人出手扳動鯉魚破壞後隨即離開現場。

▲無聊男扳一下　新竹都城隍廟前「玻璃鯉魚」裂2半…完工不到1個月。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲都城隍廟前廣場日前封閉整修，8月18日才重啟使用，至今還不到1個月。

男子到案後承認「出手傷魚」，他說因好奇、好玩才動手扳動鯉魚，其餘3人並未動手，與監視器畫面相符，市府也同時提出毀損告訴。

▲無聊男扳一下　新竹都城隍廟前「玻璃鯉魚」裂2半…完工不到1個月。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲都城隍廟前廣場每周六、日10時至20時，都實施管制變成行人徒步區。

新竹市政府說，每周六、日10時至20時，都城隍廟廣場廣場都實施假日行人徒步區，都城隍廟廣場周邊北門街自中山路至東門街、東門街自中山路至中央路，兩路段為行人徒步區，禁止車輛進出，市府警察局將進行管制並持續宣導，提醒用路人於假日管制時段提早改道，並視情況開放部分區域供機車停放。

新竹市府同時呼籲，都城隍廟開放步行區後，發現不少任意丟棄的垃圾，警察局與環保局除了加強巡查，也提醒民眾發揮公德心愛惜公物以免觸法，共同維護環境清潔。

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