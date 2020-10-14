「共享廚房」地下一樓放130爐具引恐慌　徐國勇：已交營建署研處

▲大安區某地下室將設置「共享外送廚房」，台北市議員簡舒培質疑有公安疑慮。（圖／記者袁茵攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委沈發惠14日在立法院質詢時指出，有業者打算在台北市經營「共享廚房」，在大樓地下一樓設置31個廚房、130爐具，引發住戶恐慌。對此，內政部長徐國勇回應，已先請營建署著手研議、認定。

民進黨台北市議員簡舒培12日爆料，大安區信義路4段某住宅大樓地下室，有業者要設置24小時營業的「共享外送廚房」，其中座位區僅60平方公尺、六分之一的座位，六分之五的廚房，卻被台北市政府核准為餐廳，而非廠房，擔心有公安疑慮。

沈發惠14日在立法院內政委員會質詢時表示，共享廚房在性質上應與中央廚房相近，但若屬中央廚房，在消防分類上應屬「丁類場所」，但目前台北市政府將共享廚房認定為餐廳。

消防署長陳文龍表示，各類場所消防安全設備設置標準第12條用途認定，原則上是由建築物申請消防安全設備審查時，依建築主管機關認定之用途，所以建管機關認定是餐廳，消防單位就會分類為屬於餐廳（甲類場所）。

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）



沈發惠表示，如果以餐廳標準去檢視，新聞案例中的「共享廚房」共有31個廚房、130個爐具，卻只有1個排煙閘門、4個緊急方向指示燈，和立法院中興大樓做比較，每層就有10個緊急方向指示燈。

沈發惠指出，如果以餐廳標準檢視，這間「共享廚房」已經有極大的消防安檢疑慮，更何況其位於地下室，如果真有火災發生，會增加更多逃生困難。

沈發惠認為，「共享廚房」的消防安全標準應該由內政部主導並會同經濟部協調，對此類新興行業影響公共安全甚鉅，應儘速進行通盤研議並提出法規釋疑與修正，避免造成消防安全的破口。

對此，徐國勇答詢時表示，新興行業在現有部分法規規範有疑義，共享廚房若設置在商業區仍無明確規範，但建管單位的認定很重要，目前北市府已先行擋下，內政部也已將相關訊息交給營建署，要求盡快研議、處理。

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