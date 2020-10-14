　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「共享廚房」地下一樓放130爐具引恐慌　徐國勇：已交營建署研處

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼大安區某地下室將設置「共享外送廚房」，卻申請為餐廳，民進黨台北市議員簡舒培質疑有公安疑慮。（圖／記者袁茵攝）

▲大安區某地下室將設置「共享外送廚房」，台北市議員簡舒培質疑有公安疑慮。（圖／記者袁茵攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委沈發惠14日在立法院質詢時指出，有業者打算在台北市經營「共享廚房」，在大樓地下一樓設置31個廚房、130爐具，引發住戶恐慌。對此，內政部長徐國勇回應，已先請營建署著手研議、認定。

民進黨台北市議員簡舒培12日爆料，大安區信義路4段某住宅大樓地下室，有業者要設置24小時營業的「共享外送廚房」，其中座位區僅60平方公尺、六分之一的座位，六分之五的廚房，卻被台北市政府核准為餐廳，而非廠房，擔心有公安疑慮。

沈發惠14日在立法院內政委員會質詢時表示，共享廚房在性質上應與中央廚房相近，但若屬中央廚房，在消防分類上應屬「丁類場所」，但目前台北市政府將共享廚房認定為餐廳。

消防署長陳文龍表示，各類場所消防安全設備設置標準第12條用途認定，原則上是由建築物申請消防安全設備審查時，依建築主管機關認定之用途，所以建管機關認定是餐廳，消防單位就會分類為屬於餐廳（甲類場所）。

▲▼立法院內政委員會 內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

沈發惠表示，如果以餐廳標準去檢視，新聞案例中的「共享廚房」共有31個廚房、130個爐具，卻只有1個排煙閘門、4個緊急方向指示燈，和立法院中興大樓做比較，每層就有10個緊急方向指示燈。

沈發惠指出，如果以餐廳標準檢視，這間「共享廚房」已經有極大的消防安檢疑慮，更何況其位於地下室，如果真有火災發生，會增加更多逃生困難。

沈發惠認為，「共享廚房」的消防安全標準應該由內政部主導並會同經濟部協調，對此類新興行業影響公共安全甚鉅，應儘速進行通盤研議並提出法規釋疑與修正，避免造成消防安全的破口。

對此，徐國勇答詢時表示，新興行業在現有部分法規規範有疑義，共享廚房若設置在商業區仍無明確規範，但建管單位的認定很重要，目前北市府已先行擋下，內政部也已將相關訊息交給營建署，要求盡快研議、處理。

其他人也看了這些...

基隆捷運台北端地下延伸南港　柯文哲：增加的費用「北市願多出一點」
基隆輕軌升級捷運整合「汐民線」　侯友宜：新北願分擔更多經費
跨出30年來關鍵一步！基隆捷運升級　林右昌：促進大台北首都圈

更多熱門新聞...

林佳龍偕北北基打造觀光軌道：高鐵延伸宜蘭、坐火車去旅行
傳基隆捷運稱「南基捷運」　柯文哲：改名就開始賺錢？
北北基首長坐下來談！侯友宜：汐止民生線延宕18年盼快動工

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
開南大學大四男5樓墜落！同學目擊嚇傻　送醫不治
快訊／《黑澀會》洪詩大方認愛！熱戀李運慶ING首發聲
佛系上班族輕鬆存到1個億！日男51歲果斷退休　甩開妻小超自由
史上最強大「iPhone 12」問世！全系列規格、上市資訊大
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

徐巧芯千字文嘆「七年級生得罪誰」：多數人理想不比每月9萬元

南卡颱風重創越南釀39死　吳釗燮第一時間致電慰問

「共享廚房」地下一樓放130爐具引恐慌　徐國勇：已交營建署研處

侯友宜私房料理「三杯小卷」　大推新北竹筍要配這一支

柯文哲第一次秀廚藝　「茶香肉絲蛋炒飯」打包讓佩琪試吃

陳致曉9旬老母哽咽：連殺人犯都有人權　賴清德卻將陳家連根拔起

陳吉仲報告美豬牛被趕下台　江啟臣要求：沒有公聽會、沒有審查

12家公車勞檢出爐「司機過勞通通違法」　北市擬祭出985萬天價罰單

雲端最前線／續戰美豬！藍再杯葛蘇貞昌報告

蘇貞昌選2024？　蔡其昌：他一直得罪人怎麼選總統

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

吳宗憲曝錄《玩很大》「一關機就崩潰」　一環節「離奇現象」...小鬼，你回來啦！

蘆洲宮廟「仙女禮生」神到了　絕美甜笑激似楊冪！是幼教老師

周覓在原唱面前飆唱《為你寫詩》！　吳克群出道20年首跳女團舞...太難了

徐巧芯千字文嘆「七年級生得罪誰」：多數人理想不比每月9萬元

南卡颱風重創越南釀39死　吳釗燮第一時間致電慰問

「共享廚房」地下一樓放130爐具引恐慌　徐國勇：已交營建署研處

侯友宜私房料理「三杯小卷」　大推新北竹筍要配這一支

柯文哲第一次秀廚藝　「茶香肉絲蛋炒飯」打包讓佩琪試吃

陳致曉9旬老母哽咽：連殺人犯都有人權　賴清德卻將陳家連根拔起

陳吉仲報告美豬牛被趕下台　江啟臣要求：沒有公聽會、沒有審查

12家公車勞檢出爐「司機過勞通通違法」　北市擬祭出985萬天價罰單

雲端最前線／續戰美豬！藍再杯葛蘇貞昌報告

蘇貞昌選2024？　蔡其昌：他一直得罪人怎麼選總統

以為養到貓！　軟萌邊牧「抱枕頭＋踏踏開掌花」甜入睡

11月大女嬰哭鬧遭捶殺…打到頭凹陷！桃園狠爸求輕判：不知這麼嚴重

遠眺彰化＋雲林雙夜景超猛！南投隱藏版露營區　還能看雲海放空入睡

習近平：支持深圳實施綜合改革試點　賦予更多自主權

聽說「免疫很難找工作」他求證過來人　網揭1重點：會影響

一生必訪！茂林最美翩翩蝶影季節　百萬級夢幻紫蝶幽谷

米飯別放冷藏保存！日專家曝「冷凍口感完勝」：這溫度澱粉老更快

徐巧芯千字文嘆「七年級生得罪誰」：多數人理想不比每月9萬元

詹姆士連扒2碗鱘龍魚滷肉飯！大推「農村廚房」：看見台灣獨特飲食文化

美軍機深夜來台！「四邊形繞圈」巡邏6小時　飛行路徑曝光

政治熱門新聞

仙氣白皙女友曝光　高志鵬外役監放假72小時直擊

快訊／李眉蓁學位遭註銷！368字狠嗆中山大學校長

日媒爆川普將訪台？　國安人士揭實情

小20歲輕熟女愛相隨　高志鵬10秒距離低調藏戀情

22歲鮮肉猛男選里長　親曝參選原因

以政大教授經歷打臉王美花　賴士葆：請吃萊豬5年

高雄一年多　李四川最難忘兩個少女

台諜是政治人質！王定宇曝中共「3目的」

蔡英文視導樂山雷達站　美方監控系統工程師陪同現身

憶起龜山島開放觀光經過　宋楚瑜：曾與陳廷寵上島勘察、討論

鮮肉選里長「狂曬養眼照」背景曝光

「中天換照」劇本5月已洩出　NCC竟「照演」

蘇貞昌批了准彭紹瑾辭呈　被點名參選桃園市長還有這3人

陳文茜算數學　網譏：不是台大的？

更多熱門

相關新聞

會勘掀藍綠較勁！簡羅同框：一起滅火

會勘掀藍綠較勁！簡羅同框：一起滅火

台北市大安區信義路4段某住宅大樓地下室設置共享外送廚房，引發公安疑慮，台北市政府13日緊急會勘，卻意外出現藍綠議員同場較勁等畫面。民進黨台北市議員簡舒培上午10時先到場接受媒體聯訪，過了大約20分鐘，國民黨台北市議員羅智強也趕到現場，兩人同台時被問到是否有火藥味，簡舒培突然說「下面有火藥，我們當然也要有點火藥」，而羅智強則笑稱「一起來滅火」。

大樓地下室塞130爐火！北市府急會勘

大樓地下室塞130爐火！北市府急會勘

簡舒培爆：大安區地下室塞31個廚房

簡舒培爆：大安區地下室塞31個廚房

查不到羅智強4資料　監院：內政部提供

查不到羅智強4資料　監院：內政部提供

網傳新身分證印R.O.C.　內政部：只有中華民國字樣「不會標英文」

網傳新身分證印R.O.C.　內政部：只有中華民國字樣「不會標英文」

關鍵字：

共享廚房簡舒培徐國勇沈發惠內政部營建署

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

iPhone 12 Pro土豪金、太平洋藍

即／iPhone 12真的來了　實機首度曝光

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

即／iPhone 12「5色曝光」　外框致敬四代

iPhone 12報到！7大亮點一次看

老闆放鳥忙陪女人睡覺　員工認命

台灣iPhone 12週五開放預購、23日上市

安以軒「沒想到一年一個」宣布：封肚！

《黑澀會》洪詩、李運慶爆熱戀！

嗆小燈泡媽「還有2個可砍」　判決結果出爐

爆料達人：iPhone 11、XR、SE 明起將降價！

走出阿翔不倫戀…謝忻新歡曝光！

5歲小周周站昆凌旁邊直逼腰

更多

最夯影音

更多
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了
陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面