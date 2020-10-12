　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

31個廚房塞大安地下室「爐火24小時運作」　簡舒培憂公安：明年就營運

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者袁茵／台北報導

許多產業受新冠肺炎疫情影響，導致業績下滑，然而卻催生出「宅經濟」，讓外送平台業績翻倍，甚至誕生新興產業「共享外送廚房」。台北市議員簡舒培質疑，位在大安區的某地下室內，有業者申請使用700平方公尺面積，要設置24小時營業的「共享外送廚房」，其中座位區僅60平方公尺，卻被台北市政府核准為餐廳，而非廠房。對此，台北市政府回應，13日上午將去現場會勘。

台北市議會12日下午進行工務部門質詢，簡舒培提及「共享外送廚房」議題，也就是讓業者租下一個地點，該地點通常地點好、交通方便，隔成好幾個廚房讓不同民眾經營，然後少部分是內食使用，大部分都是與外送平台合作，做便當直接外送，先由消費者下單，共享廚房再讓外送業者直接帶走。

▲▼台北市議會市政總質詢,台北市議員簡舒培。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員簡舒培。（資料圖／記者李毓康攝）

「但設的地點就是很大問題！」簡舒培表示，位於大安區某大樓設置共享廚房，地上21層、地下2層，今年8月跟建管處申請室裝為B-3餐廳，上面總共有21層，總共135戶住戶現在都暴跳如雷，因為該規劃不論是在任何時間，基本服務時間，離峰服務時間，全都是跟外送業者合作，未來預計會有31個廚房、130多個爐火設備，市府這樣核准給他們做餐廳對嗎？一般餐廳營業時間固定，但共享廚房是24小時營業，若31個廚房可能24小時營業，這還算餐廳嗎？

都發局長黃景茂回應，若是餐飲業餐廳申請，一定是OK啦，但這是不是屬於餐廳或作業廠房，這還要再評估認定。

簡舒培提到，此案地下室申請的使用面積為696.72平方公尺，但申請座位區面積僅60.69多平方公尺，座位區使用面積不到一成，還能核准成B-3餐廳？六分之一的座位，六分之五的廚房，這叫餐廳？難道業者沒有欺騙嗎？明明是在做外送，卻申請為餐廳，這合理嗎？此外這31個廚房的消防安全設備認定，與一般餐廳一樣嗎？

黃景茂表示，如果是餐飲業餐廳申請，一定就沒問題，但此案是餐廳還是廠房還得評估，這以往沒有案例及經驗，對於行業業別認定有疑慮，可會同商業處做認定。

至於消防安全設備問題，北市消防局表示，餐廳消防標準是屬於甲類，本身有爐火，所以才訂定為甲類場所，工廠為戊類。

簡舒培質疑，明年2月就要營運了，為什麼現在在施工了才說可能有問題？登記為飲料業、飲酒業、餐館業、其他餐飲業，與預計營業計畫相同嗎？等到正式營運就來不及了，她要求市府13日去現勘，針對建物公安、消防安檢、衛生管理與營業樣態是否合格做認定，未確認之前要求廠商立即停止裝修。對此，建管處長劉美秀表示，13日會邀集局處去稽查。

其他人也看了這些...

林為洲建議黨名「去中國」　改革第一步：務實面對問題
林為洲拋黨名去中國　國民黨：改革才是重心而非改名
國民黨改名「去中國」？　江啟臣：當前黨內應關心民生議題

更多熱門新聞...

林為洲喊國民黨改名「去中國」　侯友宜：改變要從內在開始
林為洲提黨名「去中國」　陳雪生嗆：那我就退黨、不玩了

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
超市排隊結帳…一抬頭驚見「演藝圈傳奇女神」
帶台北女友回老家！男秒被分手　遭嗆：拜託別出來害人
蕭亞軒IG秒刪「啜泣碎唸」怪異影片！　經紀公司回應
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

日職／爭冠關鍵期！軟銀王牌延後先發　避免王牌硬碰硬

31個廚房塞大安地下室「爐火24小時運作」　簡舒培憂公安：明年就營運

慧眼看天下／確診到免疫僅花9天　川普自稱用「神藥」

蘇貞昌視察國影中心　20名記者擠搭貨梯突下墜受困

帛琉列「旅遊泡泡」首波名單　外交部高度期待：仍在討論中

台灣藝人國慶噤聲　蘇貞昌：大陸攻擊文化很不應該

怎麼罰歐陽娜娜？蘇貞昌：小女生為了工作不得已

查不到羅智強4筆資料「北市卻查得到？」　監院反擊：是內政部提供

劉建忻否認「總統府洩密案」遺失電腦：非流放到考試院

譴責台諜案　蘇貞昌：不願被統一因中共亂抓人

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

《新西遊記8》！殷志源變憤怒鳥：乾脆用替身　童話接龍「傑克與..」宋旻浩秒接「黃豆芽！」

宋旻浩新技能GET！P.O「戳那點」K.O他　姜鎬童兩手一掐..殷志源：以為骨頭碎了

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

日職／爭冠關鍵期！軟銀王牌延後先發　避免王牌硬碰硬

31個廚房塞大安地下室「爐火24小時運作」　簡舒培憂公安：明年就營運

慧眼看天下／確診到免疫僅花9天　川普自稱用「神藥」

蘇貞昌視察國影中心　20名記者擠搭貨梯突下墜受困

帛琉列「旅遊泡泡」首波名單　外交部高度期待：仍在討論中

台灣藝人國慶噤聲　蘇貞昌：大陸攻擊文化很不應該

怎麼罰歐陽娜娜？蘇貞昌：小女生為了工作不得已

查不到羅智強4筆資料「北市卻查得到？」　監院反擊：是內政部提供

劉建忻否認「總統府洩密案」遺失電腦：非流放到考試院

譴責台諜案　蘇貞昌：不願被統一因中共亂抓人

憂心台南治安與交通　林燕祝要求市警局儘快補足人力

30歲男月領28K想考公職被嫌！日拚2份工崩潰：孩子都不親了

超市排隊結帳…一抬頭驚見「演藝圈傳奇女神」！　客人狂讚：眉眼太好看

「按我說的做」　貓咪具有模仿人類的能力

台中董娘闆娘齊募千本書　捐贈弱勢兒童發揮愛心

ONE OK ROCK線上開唱「麥克風圖樣」思念三浦春馬！台北場有消息了

有用的武器都不賣給台灣！　退役中將曝：研發成功「美國就軍售」

狠母為買新靴子　11萬元賤賣一週大女嬰「誰都阻止不了我」

日職／爭冠關鍵期！軟銀王牌延後先發　避免王牌硬碰硬

台版《熔爐》改編真實事件！楊貴媚「哭了半包衛生紙」求導演改劇本

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

政治熱門新聞

教召年限擬從退伍8年延長至15年　這年才登出注意了

蘇貞昌視察國影中心　20名記者擠搭貨梯突下墜受困

美女里長原味國慶口罩　網喊20萬收！

邰智源「賀國慶」被出征！呱吉傻眼怒嗆側翼

快訊／解放軍將實彈軍演！空警-500傳繞飛金門偵蒐

李孟居爆料　陳亞麟深夜緊急回應

快訊／康軒願刊「道歉啟事」　女員工赴新北勞工局協調結果出爐

陸稱破獲數百起台諜案！陸委會：無稽之談

黨名去中國？　藍委：要改我就退黨

「國慶金釵」成絕響　蔡英文：不要再叫她們金釵！

賴品妤美照走鐘　網友狂「上香曾玟學」

醫師怒譙美豬「何不吃蟑螂」　陳時中回應了

台諜李孟居　王定宇曝中共定罪招

F-16V升級有感！　飛官讚偵蒐：化被動為主動

更多熱門

相關新聞

近每月1車禍　李明賢揭最危險路線

近每月1車禍　李明賢揭最危險路線

台北市內湖區日前發生一起藍26路公車衝撞人行道，導致1名民眾身亡悲劇，引發外界對公車交通事故的重視。台北市議員李明賢12日提及，大南客運承德幹線從2018年至2020年7月發生20起事故，等於幾乎每個月1起，堪稱是全北市最危險公車路線。

浪費錢？民怨買機車月票仍找嘸車位

浪費錢？民怨買機車月票仍找嘸車位

北市4年砸逾1億　優化35校圖書館

北市4年砸逾1億　優化35校圖書館

柯文哲：1600萬人被迫去東部外島玩

柯文哲：1600萬人被迫去東部外島玩

退將辦護憲反台獨活動　韓國瑜未出席

退將辦護憲反台獨活動　韓國瑜未出席

關鍵字：

簡舒培大安地下室台北市共享外送廚房

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

Grace和好1年後認「對阿翔失望」！痛訴他只想炒飯

快訊／海軍官校新生收假未歸！住家墜12樓亡　母崩潰哭

夫妻月收7萬！細數支出「每天都大吵」快離婚　

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

偷吃台北人妻12次被抓姦！軍人冒雨3樓跳窗

虎斑貓偷渡高鐵「被車長請下車」

陳香菱被騙炮「300萬也被領光」

超過8hr就算隔夜菜！硬吃心、腎臟恐壞掉

撿到手機送派出所！失主1句話惹怒她

屁孩起步撞10車　聽賠償臉青了

楊丞琳、李榮浩分開200天！強忍「我會好好的」

山西財大爆諾羅病毒集體感染

台東某高職霸凌！他遭木椅砸頭…死抓窗框抵抗片曝

「南卡」颱風將生成！未來路徑曝

更多

最夯影音

更多
女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過
陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面