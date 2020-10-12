31個廚房塞大安地下室「爐火24小時運作」　簡舒培憂公安：明年就營運

記者袁茵／台北報導

許多產業受新冠肺炎疫情影響，導致業績下滑，然而卻催生出「宅經濟」，讓外送平台業績翻倍，甚至誕生新興產業「共享外送廚房」。台北市議員簡舒培質疑，位在大安區的某地下室內，有業者申請使用700平方公尺面積，要設置24小時營業的「共享外送廚房」，其中座位區僅60平方公尺，卻被台北市政府核准為餐廳，而非廠房。對此，台北市政府回應，13日上午將去現場會勘。

台北市議會12日下午進行工務部門質詢，簡舒培提及「共享外送廚房」議題，也就是讓業者租下一個地點，該地點通常地點好、交通方便，隔成好幾個廚房讓不同民眾經營，然後少部分是內食使用，大部分都是與外送平台合作，做便當直接外送，先由消費者下單，共享廚房再讓外送業者直接帶走。

▲台北市議員簡舒培。（資料圖／記者李毓康攝）

「但設的地點就是很大問題！」簡舒培表示，位於大安區某大樓設置共享廚房，地上21層、地下2層，今年8月跟建管處申請室裝為B-3餐廳，上面總共有21層，總共135戶住戶現在都暴跳如雷，因為該規劃不論是在任何時間，基本服務時間，離峰服務時間，全都是跟外送業者合作，未來預計會有31個廚房、130多個爐火設備，市府這樣核准給他們做餐廳對嗎？一般餐廳營業時間固定，但共享廚房是24小時營業，若31個廚房可能24小時營業，這還算餐廳嗎？

都發局長黃景茂回應，若是餐飲業餐廳申請，一定是OK啦，但這是不是屬於餐廳或作業廠房，這還要再評估認定。

簡舒培提到，此案地下室申請的使用面積為696.72平方公尺，但申請座位區面積僅60.69多平方公尺，座位區使用面積不到一成，還能核准成B-3餐廳？六分之一的座位，六分之五的廚房，這叫餐廳？難道業者沒有欺騙嗎？明明是在做外送，卻申請為餐廳，這合理嗎？此外這31個廚房的消防安全設備認定，與一般餐廳一樣嗎？

黃景茂表示，如果是餐飲業餐廳申請，一定就沒問題，但此案是餐廳還是廠房還得評估，這以往沒有案例及經驗，對於行業業別認定有疑慮，可會同商業處做認定。

至於消防安全設備問題，北市消防局表示，餐廳消防標準是屬於甲類，本身有爐火，所以才訂定為甲類場所，工廠為戊類。

簡舒培質疑，明年2月就要營運了，為什麼現在在施工了才說可能有問題？登記為飲料業、飲酒業、餐館業、其他餐飲業，與預計營業計畫相同嗎？等到正式營運就來不及了，她要求市府13日去現勘，針對建物公安、消防安檢、衛生管理與營業樣態是否合格做認定，未確認之前要求廠商立即停止裝修。對此，建管處長劉美秀表示，13日會邀集局處去稽查。

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