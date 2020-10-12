查不到羅智強4筆資料「北市卻查得到？」　監院反擊：是內政部提供

▲台北市議員羅智強召開記者會，痛批監察院是東廠。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議員羅智強日前指出，9月底被監察院發函指2018年參選北市議員時的4筆政治獻金資料不對，要求限期7天查覆；然而北市民政局卻發現，4筆捐款者資料都相符，讓他質疑自己被監察院造假栽贓。對此，監察院喊冤，也拿出從內政部戶政系統的查詢結果，上面顯示確實4筆都未比對到。

羅智強12日上午與台北市民政局科長張貴華、台北市議員游淑慧一同召開記者會，羅智強表示，監察院説他的政治獻金有4筆姓名和身分證字號不符，然而他向台北市民政局查證，結果是4筆全部相符，認為陳菊「100％造假構陷」。

▲政治獻金法規定，資料查核是要向內政部查詢 。（圖／翻攝自全國法規資料庫）

對此，監察院財產申報處簡任秘書林亞齡表示，根據《政治獻金法》第7條規定，未具有選舉權之人不能捐贈政治獻金，所以擬參選人也不能收，這是屬於個人捐贈，並非公司，可是若擬參選人收了個人捐贈的政治獻金，要如何知道對方是否具有選舉權？除非去問對方，但如果不能問的話，擬參選人要跟誰查詢？

林亞齡解釋，《政治獻金法》第7條規定中也有提到，有資料的政府機關必須提供查詢，未具選舉權的資料在哪？那就在內政部戶政司，這部分得依據此規定查詢，若查到未具選舉權就得返還給對方。

關於羅智強的狀況，林亞齡說，之前在今年5月20日廉政委員會開會時，就通過了抽籤並進行查核，確定查核名單後，會從個人捐贈資料整批行文給內政部，查這些人的資料裡面有無符合，結果對方回函說羅智強有4筆查無資料，所以9月21日就發函給羅智強，請羅智強稍微查詢一下是不是有錯誤。

林亞齡提及，羅智強在9月29日回覆說1筆6.1萬元的身分證資料沒錯，但另外3筆改成匿名申報，申報處看了之後確定符合規定，也就是一萬元以下，也符合整個捐贈百分之三十，所以同意改成匿名且無任何問題，這塊還沒到裁罰，跟裁罰沒關係。

林亞齡表示，但因為還有1筆資料不正確，先前是發函至內政部、內政部回函說4筆查無資料，但監院為了慎重，就上網到內政部戶政政資料電子閘門系統查詢，確定是查無資料；現在3筆轉匿名是沒問題，但問題是另1筆6.1萬的資料，所以他們10月5日發函給內政部，要求對方幫忙再查一次。

林亞齡強調，此案都是按照標準流程，不會因為特定個案個別處理，沒有任何差異。假如說被查的人或外界對於查核上有意見，或是覺得哪裡要改進，監察院財產申報處也很歡迎。他們已對此案做多次查核標準說明，這也跟裁罰無關，不會針對個人或哪個政黨去查，因為就是整批丟，就是標準作業程序，不因為個人改變，希望被查人能夠了解，不要再拿此事做政治操作。

關於羅智強12日召開記者會提及，北市民政局透過系統卻能查到相符資料，林亞齡說，這個部分沒辦法回答，因為法律上規定是要跟內政部查，所以她無法理解羅智強為什麼是跟北市民政局查核。

至於是不是戶政新舊系統問題？林亞齡強調，此問題他們也很重視，會後會盡快去跟內政部了解狀況，因為資料是內政部給的，這查核系統也是內政部給監察院的，「我們不是掌管這個的！」所以不知道為什麼有所謂新舊系統差別或差異，未來了解狀況後會主動向外界說明。

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▼透過內政部系統顯示，未比對到羅智強4筆財產申報資料。（圖／財申處簡秘林亞齡提供）