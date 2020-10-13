會勘掀「藍綠較勁」！簡舒培與羅智強同框　尷尬笑：一起滅火⋯





▲簡舒培與羅智強在「大安區共享外送餐廳廚房設置疑慮」現場會勘時同框。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市大安區信義路4段某住宅大樓地下室設置共享外送廚房，引發公安疑慮，台北市政府13日緊急會勘，卻意外出現藍綠議員同場較勁等畫面。民進黨台北市議員簡舒培上午10時先到場接受媒體聯訪，過了大約20分鐘，國民黨台北市議員羅智強也趕到現場，兩人同台時被問到是否有火藥味，簡舒培突然說「下面有火藥，我們當然也要有點火藥」，而羅智強則笑稱「一起來滅火」。

簡舒培12日下午在台北市議會質詢時，爆出大安區某住商大樓地下室設置「共享外送廚房」，然而預計會有31間廚房、130多個爐火，卻以「餐廳」名義向台北市政府申請施工、消防等許可並獲准，讓當地居戶十分不滿，也擔心有公安疑慮，所以要求北市府13日赴現場會勘，重新認定行業別。

簡舒培辦公室12日下午5時25分先發出採訪通知，邀請媒體記者於13日上午10時30分到現場，但到了晚間6時20分，羅智強辦公室也對此案發出採訪通知，且聯訪時間還恰巧比簡舒培還早10分鐘，也就是13日上午10時20分。

面對與羅智強撞場情況，簡舒培辦公室緊急在13日上午8時31分發布調整時間通知，向記者預告採通提前至上午10時整，並且進行聯訪。

然而在簡舒培接受媒體聯訪時，羅智強剛從上午9時30分舉辦的國民黨記者會趕來現場，待簡舒培發言告一段落後，兩人同框接受訪問。只見羅智強表示，自己原本就預計本週與市府相關單位共同處理此事，而一旁的簡舒培則尷尬抿嘴微笑，簡舒培隨後還強調，「很開心羅智強在我昨天質詢完後，一起來關心此議題。」

由於兩人較勁意味十足，現場媒體詢問「好像有一點火藥味？」簡舒培馬上笑稱，「不會有火藥啊！因為下面有火藥，我們當然也要有一點火⋯」而羅智強也露齒笑說，「要一起來滅火！呵呵呵⋯」市民安全跨越黨派，藍綠在此沒火藥，僅只是接獲不同陳情，對此事立場一致。

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