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大樓地下室塞31廚房130爐火！僅「1/6座位」被認定餐廳　北市府急會勘

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記者袁茵／台北報導

台北市議員簡舒培12日爆出大安區信義路4段某住宅大樓地下室，有業者要設置24小時營業的「共享外送廚房」，其中座位區僅60平方公尺、六分之一的座位，六分之五的廚房，卻被台北市政府核准為餐廳，而非廠房，擔心有公安疑慮。簡舒培、台北市議員羅智強與台北市府建管處、產發處等局處13日赴現場會勘，未來建管處會控管竣工，而商業處則會做行業別認定。

簡舒培13日上午10時抵達大安區信義路4段某住宅大樓召開記者會，她表示，該大廈原本是一個生活品質非常好的大廈，但今年突然進來了一個外商，準備在此地下室設置共享廚房，由於預計有31個廚房、130多個爐火，無疑是把地雷炸彈放在130幾戶住戶的樓下，讓當地所有住戶都很擔心，所以邀請建管處、產發局、商業處、環保局、衛生局、消防局、都發局赴現場會勘。

▲▼大安區某地下室將設置「共享外送廚房」，卻申請為餐廳，民進黨台北市議員簡舒培質疑有公安疑慮。（圖／記者袁茵攝）

▲大安區某地下室將設置「共享外送廚房」，卻申請為餐廳。（圖／記者袁茵攝） 

簡舒培強調，建管處認定該地時，竟以餐廳來核准設立，31個廚房等於餐廳嗎？這是政府現在沒講的，也許法規不足，但也不該這樣貿然允許設置，這對外商也不公平，如果他帶很多資金要到台灣投資，書面審查一方面允許他設置，開始營業又可能讓對方違法、黯然離去，並非好的投資環境，希望政府考量住戶優良生活品質，此行業是否適合放在該大樓底下，另一方面不行也該跟投資廠商提醒另覓場地。

簡舒培表示，這個廚房主要送餐方式是依靠外送平台，但外送員車子停在巷子裡面，也會導致該社區之外，旁邊居民的困擾，所以允許設置之前，北市府應先幫住戶把關，也要幫業者審視該環境是否適合設置共享廚房，不要貿然同意。

▲▼簡舒培、羅智強「大安區共享外送餐廳廚房設置疑慮」現場會勘。（圖／記者袁茵攝）

▲簡舒培、羅智強「大安區共享外送餐廳廚房設置疑慮」現場會勘。（圖／記者袁茵攝）

住宅大樓代表發言人也提到，該業者當初來此地時，僅只告訴他們這是「餐廳」，到最後慢慢演變說出來是30到33個廚房，但對方一直說是餐廳，「我想這是鑽法律上的漏洞」，過去蓋捷運線時，連公務機關都有跑來該住宅照相，深怕影響住宅結構，代表住宅與捷運相近關聯高，如果埋在地下的130個爐火管線爆炸，又碰上捷運通過，不知道會發生什麼事情？捷運建構會不會受到危害？

住宅大樓代表發言人質疑，業者是外國人，對方如果不入境，難道要去引渡嗎？雖然說總經理是台灣人，但抓一個專業經理人做什麼？不過就只是領薪水上班，居民生活有保障嗎？這樣鑽法律漏洞，賺錢建築在大家生命安全上是合理的嗎？大家知道現在腳底下踩的都是管線嗎？

▲▼大安區某地下室將設置「共享外送廚房」，卻申請為餐廳，民進黨台北市議員簡舒培質疑有公安疑慮。（圖／記者袁茵攝）

被問到工地監工說這是「美食街」的概念，住宅大樓代表發言人強調，大家都去過美食街，但百貨公司會有多少位子讓大家吃美食，但該地下室的位子與餐廳位子成比例嗎？「我不曉得這是什麼概念！」

此時，羅智強也抵達現場，他提到，如果每個人家裡樓下有100多個爐火，有人敢住嗎？這是嚴肅跟嚴重問題，中央跟地方都該扛責，這是分長跟短的面向，沒兼顧的話基本上此問題無法解決，長面向是在共享經濟時代，的確會出現新的經濟模式，共享廚房就是其中一個，但今天狀況下是歸類為餐飲業還是加工製造業？如果不能釐清定性跟屬性就沒辦法有管理配套。

▲▼大安區某地下室將設置「共享外送廚房」，卻申請為餐廳，民進黨台北市議員簡舒培質疑有公安疑慮。（圖／記者袁茵攝）

▲簡舒培、羅智強與北市府局處人員赴地下室會勘，施工人員阻擋媒體進入。（圖／記者袁茵攝）

隨後簡舒培、羅智強與局處人員一行人一同到住宅大樓地下室會勘，然而該工地人員阻擋媒體進入，稱擔心媒體記者們受傷，甚至還有疑似是工地人員的人士強推媒體記者，場面一片混亂。

最後，簡舒培會勘結束後上樓表示，商業處之後會去做行業別認定，這是一個新型態行業，也許規模什麼都需要新型態管理，但在此地如果只要中央廚房，被認定便當製造業或食品製造業就不行。

被問到現場會勘完有無結論？簡舒培說，建管處講法是因為在試裝過程當中，沒有勒令停工，但會控管竣工，也就是室內裝修完之後要拿到竣工許可才能使用，如果拿不到就沒辦法用，所以會控管竣工，在相關法令還沒確認前拿不到竣工，商業處部分會去做行業別認定，所以科長認為座位區跟廚房配比確實比例失衡，所以會重新認定。建管處也有跟業者說，如果行業別還沒確定前，是否要思考一下控管損失。

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▼大安區某地下室將設置「共享外送廚房」，卻申請為餐廳，民進黨台北市議員簡舒培質疑有公安疑慮。（圖／簡舒培辦公室提供）

▲▼大安區某地下室將設置「共享外送廚房」，卻申請為餐廳，民進黨台北市議員簡舒培質疑有公安疑慮。（圖／簡舒培辦公室提供）

▲▼大安區某地下室將設置「共享外送廚房」，卻申請為餐廳，民進黨台北市議員簡舒培質疑有公安疑慮。（圖／簡舒培辦公室提供）

▲▼大安區某地下室將設置「共享外送廚房」，卻申請為餐廳，民進黨台北市議員簡舒培質疑有公安疑慮。（圖／簡舒培辦公室提供）

▲▼大安區某地下室將設置「共享外送廚房」，卻申請為餐廳，民進黨台北市議員簡舒培質疑有公安疑慮。（圖／簡舒培辦公室提供）

▲▼大安區某地下室將設置「共享外送廚房」，卻申請為餐廳，民進黨台北市議員簡舒培質疑有公安疑慮。（圖／簡舒培辦公室提供）

▲▼大安區某地下室將設置「共享外送廚房」，卻申請為餐廳，民進黨台北市議員簡舒培質疑有公安疑慮。（圖／簡舒培辦公室提供）

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