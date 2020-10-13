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22歲孕婦被「剖腹取嬰」慘死　7個月嬰喪命...母控訴：兇手是朋友

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Reagan Hancock 發佈於 2020年8月16日 星期日

記者李振慧／綜合報導

美國德州近來發生駭人命案，懷孕7個月半的22歲女子漢考克(Reagan Hancock)，被一名朋友從子宮強行取出胎兒，雖然被緊急送去醫院治療仍不幸身亡。警方後來在奧克拉荷馬州一間醫院逮捕到女嫌犯，然而她所搶來的嬰兒早已身亡，依綁架與謀殺罪進行起訴。

居住在德州新波士頓市(New Boston)的漢考克，9日在家中被發現，懷胎近8個月的嬰兒被人殘忍剖腹取出，而在受害前，她曾在臉書上分享迎接新生兒的喜悅，與丈夫荷馬(Homer)育有一名3歲女兒的她，一直很期待能再懷上第二胎。

警方後來在奧克拉荷馬州艾達貝爾(Idabel)逮捕到一名女嫌犯，據了解她曾送一名嬰兒到醫院急救，不過對方後來仍然身亡，目前尚未對外公布她的身分。不過死者母親布魯克斯(Jess Brooks)透露，女嫌犯是女兒的朋友，殘忍剖腹取嬰的動機仍待警方進一步調查。

▼女子慘被朋友剖腹，和女嬰雙雙身亡。（圖／示意圖／達志影像）

▲產檢,懷孕,孕婦,妊娠,寶寶,超音波照片。（圖／達志／示意圖）

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