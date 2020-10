衰男開車上班莫名成為目標　被「F-16戰鬥機」攻擊爆頭身亡！

▲男子開車上班被F-16戰機轟炸。(圖/示意圖/達志影像/美聯社)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州53歲男子霍爾布魯克(Charles Holbrook)在新墨西哥州上班途中,莫名成為美軍F-16戰鬥機目標,頭部被飛彈擊中當場身亡,後來證實是飛行學員搞錯目標所造成的烏龍事件。丈夫莫名慘死,妻子貝倫(Belen Holbrook)向當局提出訴訟,近來獲判近2,500萬美元(約台幣7.4億多元)賠償金。

男子霍爾布魯克2017年1月31日晚間7時開車去上班時,途中經過霍洛曼空軍基地(Holloman Air Force Base),車子被正在執行訓練的飛行員誤認為目標,對方在教練的指令下開火,20公釐砲彈直接射中他的頭部,後來被緊急送到當地醫院Gerald Champion Regional Medical Center急救,但一小時半後仍不幸逝世。

妻子貝倫於2018年12月向當局提出訟訴,本案14日開庭揭露案情相關細節。法庭紀錄顯示,飛行員在進行夜間實彈射擊練習時確實搞錯目標,第一次使用夜視鏡的他完全沒發現射程與真正目標有偏差,且教官也沒有發現錯誤,「飛行員在發射前沒有描述他所觀察到的目標物,教官當下也沒有要求他描述或是再次確認」,空軍坦承嚴重疏失並承擔責任。

Charles “Chuck” Holbrook was killed Jan. 31, 2017 at White Sands Missile Range when he was shot by an instructor pilot and a student pilot during a training exercise. Both men were named as John Does in the lawsuit.https://t.co/oFjnqNcaad