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蓬佩奧要求關閉全美「孔子學院」　趙立堅：蓄意破壞中美人文交流

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▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲中國外交部發言人趙立堅針對關閉孔子學院議題回應。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）16日表示，孔子學院佯裝成文化語言機構，但實質是為中共進行影響力行動，因此要求美國孔子學院年底前全部關閉，參與運作人士也將無法通過簽證來進入美國課堂。中國外交部發言人趙立堅對此表示，蓬佩奧汙衊抹黑孔子學院，蓄意破壞中美人文和教育交流合作，這嚴重違背兩國民意，必將遭到美國有識之士的堅決抵制。

趙立堅在外交部例行記者會上表示，孔子學院是幫助各國人民學習中文、了解中國、加強中國與各國人文交流的橋樑和紐帶。長期以來，美國孔子學院都是大學自願申請，中美大學本著相互尊重、友好協商、平等互利的原則合作成立的。其運作管理公開透明、嚴格遵守當地法律、恪守大學各項規範，為促進中美人文交流作出了積極貢獻，受到所在大學和美國人民的廣泛歡迎。

趙立堅強調，蓬佩奧等美國一些政客出於意識形態偏見和一己政治私利，污衊抹黑孔子學院，干擾其在美國的正常運作，蓄意破壞中美人文和教育交流合作，這嚴重違背兩國民意，必將遭到美國有識之士的堅決抵制。

趙立堅呼籲，美方個別政客應摒棄冷戰零和博弈思維，立即糾正錯誤，停止將有關教育交流項目政治化，停止干擾中美之間正常的人文交流，停止損害中美之間的互信與合作。我還要加一句，如果美方這樣做，中方保留進一步作出反應的權利。

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