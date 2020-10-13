蔡英文視察雷達站背後戰略曝　能監控地面到外太空、涵蓋整個東亞

▲蔡英文赴雷達站視導官兵。（圖／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文13日特別搭2小時的車，上山視察「樂山雷達站」，事實上這是極具「戰略意義」的行程，針對近期中國大陸軍事行動，該站能精準掌握地面的導彈、外太空的衛星等，空中訊息做預判，即時給予各單位情資，讓各軍可迅速應變，更重要的是，他們監控的涵蓋範圍，幾乎包含東北亞與東南亞。

蔡英文身穿空軍「樂山雷達站」的夾克，親自搭長達2個小時的車，從山下上山視察。她致詞時說，她知道最近周邊國家在試射飛彈、火箭，而大家都有在第一時間確實偵獲，她有信心大家會為其他專責反制單位可以取得先機，可以抵禦空中威脅，尤其長程飛彈的預警更是重中之重。

國安幕僚指出，蔡英文前往視察樂山雷達站，也視察了守衛樂山雷達站的「防空連」，這是具有重要的戰略意義的，「樂山雷達站所監控的範圍，幾乎包含東北亞至東南亞地區」。

國安幕僚表示，近期一段時間，對岸的軍事行動頻頻，樂山雷達站的工作，就是精準掌握導彈及衛星等各項空中訊息，進行精準預判，並即時給予各單位最迅速的情資，讓各單位能夠迅速應變。

因此，幕僚指出，蔡英文才會特別安排前往視導，勉勵堅守崗位的國軍弟兄姊妹，也再次用具體行動回應日前國慶演說所提的，只要有時間，總統都會盡量前往部隊，來看看日夜輪班、保家衛國的弟兄姊妹，從山上到海邊的單位，都沒有例外。

▼蔡英文赴雷達站視導官兵。（圖／軍聞社）



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