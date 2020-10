蔡英文台捷演說：有些政權趁抗疫「監控人民行動、限制自由」

▲蔡英文在第24屆公元兩千論壇演說。(圖/翻攝自YouTube/presidentialoffice,下同)

記者黃巈禾/台北報導

總統蔡英文12日晚間8時(捷克當地時間同日下午2時)於「第24屆公元兩千論壇」視訊會議開幕式中發表錄影演說。她批評,「有些政權卻趁我們全力抗疫,操縱科技監控人民行動,把持防疫物資,限制資訊及言論自由」。

蔡英文表示,2020是風雨飄搖的一年,人類面臨史上最嚴峻的挑戰之一「新冠肺炎」疫情,面對疫情必須處理的根本關鍵,就是如何捍衛民主制度和生活方式,正因如此,「公元兩千論壇」的舉辦至關重要,拜現代科技和視訊會議之賜,得以討論後疫情時代、新世界秩序、如何恢復責任心、維持良治與團結等重要議題。

蔡英文指出,今年全球各國都投入龐大的資源和能量以對抗疫情,並力阻經濟衰退,「然而,有些政權卻趁我們全力抗疫,操縱科技監控人民行動,把持防疫物資,限制資訊及言論自由」,看到擴張主義如何侵蝕以規範為基礎的國際秩序,引發邊界衝突,並罔顧自由人權,最令人扼腕的例子就是香港情勢,這也代表台灣此刻正站上捍衛民主的前線,為此,台灣亟需捷克等全球民主國家的支持及合作。

蔡英文強調,台灣和捷克是共享價值的合作夥伴,篤信自由、平等、透明、人權及善治,而且政治發展軌跡相似,人民都勇敢堅韌,力抗集權暴行,先人們也都勇於渴慕追求民主正義,對後代深具啟發,「以上共同之處讓此次的與會,對我別具意義」。

「公元兩千論壇基金會」係由領導捷克民主化的前總統哈維爾,以及諾貝爾和平獎得主維瑟爾(Elie Wiesel)與日本慈善家笹川陽平(Sasakawa Yohei)於1996年創立,旨在推廣民主、保障人權及強化公民社會。

該論壇自創立以來,每年邀請世界知名的精神領袖、諾貝爾獎得主、政治人物或企業界領袖與會,業成為全球性的民主盛會,亦為布拉格年度重要活動。

該屆會議以「新世界嶄現?恢復責任與團結」(A New World Emerging?Restoring Responsibility and Solidarity)為題,探討在迅速變化的世界中,恢復責任與團結的必要性。發表演說重要人士包括捷克參議長韋德齊(Miloš Vystrčil)、 歐盟執委會副主席喬洛瓦(Věra Jourová)、歐盟人權特別代表季爾莫(Eamon Gilmore)、 美國「民主黨國際事務協會」(NDI)主席米德偉(Derek Mitchell)、 民主社群(Community of Democracies)秘書長蓋瑞特(Thomas E. Garrett)等。