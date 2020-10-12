蔡英文台捷演說：有些政權趁抗疫「監控人民行動、限制自由」

▲蔡英文在第24屆公元兩千論壇演說。（圖／翻攝自YouTube／presidentialoffice，下同）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文12日晚間8時（捷克當地時間同日下午2時）於「第24屆公元兩千論壇」視訊會議開幕式中發表錄影演說。她批評，「有些政權卻趁我們全力抗疫，操縱科技監控人民行動，把持防疫物資，限制資訊及言論自由」。

蔡英文表示，2020是風雨飄搖的一年，人類面臨史上最嚴峻的挑戰之一「新冠肺炎」疫情，面對疫情必須處理的根本關鍵，就是如何捍衛民主制度和生活方式，正因如此，「公元兩千論壇」的舉辦至關重要，拜現代科技和視訊會議之賜，得以討論後疫情時代、新世界秩序、如何恢復責任心、維持良治與團結等重要議題。

蔡英文指出，今年全球各國都投入龐大的資源和能量以對抗疫情，並力阻經濟衰退，「然而，有些政權卻趁我們全力抗疫，操縱科技監控人民行動，把持防疫物資，限制資訊及言論自由」，看到擴張主義如何侵蝕以規範為基礎的國際秩序，引發邊界衝突，並罔顧自由人權，最令人扼腕的例子就是香港情勢，這也代表台灣此刻正站上捍衛民主的前線，為此，台灣亟需捷克等全球民主國家的支持及合作。

蔡英文強調，台灣和捷克是共享價值的合作夥伴，篤信自由、平等、透明、人權及善治，而且政治發展軌跡相似，人民都勇敢堅韌，力抗集權暴行，先人們也都勇於渴慕追求民主正義，對後代深具啟發，「以上共同之處讓此次的與會，對我別具意義」。

「公元兩千論壇基金會」係由領導捷克民主化的前總統哈維爾，以及諾貝爾和平獎得主維瑟爾（Elie Wiesel）與日本慈善家笹川陽平（Sasakawa Yohei）於1996年創立，旨在推廣民主、保障人權及強化公民社會。

該論壇自創立以來，每年邀請世界知名的精神領袖、諾貝爾獎得主、政治人物或企業界領袖與會，業成為全球性的民主盛會，亦為布拉格年度重要活動。

該屆會議以「新世界嶄現？恢復責任與團結」（A New World Emerging？Restoring Responsibility and Solidarity）為題，探討在迅速變化的世界中，恢復責任與團結的必要性。發表演說重要人士包括捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）、 歐盟執委會副主席喬洛瓦（Věra Jourová）、歐盟人權特別代表季爾莫（Eamon Gilmore）、 美國「民主黨國際事務協會」（NDI）主席米德偉（Derek Mitchell）、 民主社群（Community of Democracies）秘書長蓋瑞特（Thomas E. Garrett）等。