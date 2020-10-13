　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文視導樂山雷達站　美方監控系統工程師陪同現身

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

【21：24 新增空軍司令部說法】

記者蘇晏男、陶本和／台北報導

共機近期頻繁擾台，總統蔡英文13日特別前往新竹縣五峰鄉視導樂山雷達站的「空軍偵蒐預警中」及「空軍防空連」。在蔡英文視察過程中，有影片捕捉到一名身穿黑色西裝、胸前無識別證的男性，引發關注。事後，軍方高層證實該人士是美方在台協助系統順利運作的工程師。

▲蔡英文視察樂山雷達站時，有美方工程師現身在旁。（圖／軍聞社提供）

▲蔡英文視察樂山雷達站時，有美方工程師現身在旁。（圖／軍聞社提供）

蔡英文13日偕同國安會秘書長顧立雄、國防部長嚴德發等人，搭乘2小時的車程，特地到位在海拔2千多公尺的樂山雷達站視察。從《軍聞社》提供的影片來看，蔡英文在「空軍偵蒐預警中心」聽取簡報，瞭解雷達裝備監控系統、天線系統及其附屬設施期間，有名理平頭、戴口罩、身穿黑色西裝外套，但胸前無識別證的男子，站在多名官員身後。

事後，軍方高層證實，該名人士為美方在台協助系統順利運作與穩定操作的工程師。

而空軍司令部強調，空軍樂山陣地部署的雷達系統，是我方循軍售向美採購之高科技裝備，照片內美籍人士是依我方需求，由美原廠依約派遣的專業技術代表，提供維修服務，協助系統順利運作，以確保裝備妥善，鞏固我空防，籲請各界勿妄加臆測。

另外，蔡英文致詞時表示，她知道最近周邊國家在試射飛彈、火箭，而大家都有在第一時間確實偵獲，她有信心大家會為其他專責反制單位可以取得先機，可以抵禦空中威脅，尤其長程飛彈的預警更是重中之重。

蔡英文強調，從山下到山上的車程，單趟就要兩個小時，想到大家每次輪休返營，都要經歷這樣遙遠路途、崎嶇的山路，真的很不容易，而且高山氣溫變化大、物資運補成本一定高，「你們都辛苦了」，感謝大家，在這座高山上，當「空防的眼睛」，從台灣看到世界，從世界看到外太空，默默守護著國家的安全。

蔡英文也強調，身為中華民國三軍統帥，她除了代表國人幫大家打氣，也要讓所有國人了解，有一群弟兄姊妹，在高山上全天候堅守著崗位，承擔起偵蒐預警的重要任務。

其他人也看了這些新聞...

► 瘦肉精使牛隻死亡率增加91%　果蠅攀爬能力受損
► 民眾黨發起「標萊豬」公民連署：籲民進黨勿犧牲國人換取政黨利益
► 新北營養午餐全面禁瘦肉精　侯友宜：嚴重違規不排除永不續約

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
台灣最毛懸案！母女搭電梯直達11樓…「脫衣後」離奇蒸發12年
24歲單親媽玩交友軟體！帥鮮肉嗆「可悲沒出息」　本尊遭起底糗
快訊／「月薪25萬、3萬煩惱相同」被罵慘！　網紅作家回應
髮型師失手！楊丞琳甩頭「秀出新髮型」：很爽
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴士葆要顧立雄夫妻吃萊豬5年　以20年政大教授經歷打臉王美花　

蔡英文視導樂山雷達站　美方監控系統工程師陪同現身

憶起龜山島開放觀光經過　宋楚瑜：曾與陳廷寵上島勘察、討論

國民黨改黨名？田方倫：現階段「國民」兩字應擺最前面

「台諜案嚇唬不了台人」　范世平6點評論：中國目的是恐嚇自己人

快訊／李眉蓁學位遭註銷！368字狠嗆中山大學校長：不奢言會公平

「還沒報告要先道歉？」　林俊憲酸：等著看國民黨乖乖回來開會

基隆輕軌升級捷運整合「汐民線」　侯友宜：新北願負擔汐東段興建責任

林佳龍偕北北基打造觀光軌道：高鐵延伸宜蘭、坐火車去旅行

基隆捷運台北端地下延伸南港　柯文哲：增加的費用「北市願多出一點」

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

全昭旻.Lovelyz美珠「三行詩狂歪樓」變19禁！　Jessi脫口「和姑姑...」劉在錫.張東潤大傻眼

年輕爸左顧右盼「往車底丟2包」　裝沒事開車走人！尿布獨留原地

《我的婆婆》王少偉怒踹Darren大罵「操x」　鍾欣凌告狀他狂笑場...導演大罵：滾蛋啦！！

騎公車專用道遭攔停「拒簽罰單」　中年男暴怒跳針嗆警：開就對了！

賴士葆要顧立雄夫妻吃萊豬5年　以20年政大教授經歷打臉王美花　

蔡英文視導樂山雷達站　美方監控系統工程師陪同現身

憶起龜山島開放觀光經過　宋楚瑜：曾與陳廷寵上島勘察、討論

國民黨改黨名？田方倫：現階段「國民」兩字應擺最前面

「台諜案嚇唬不了台人」　范世平6點評論：中國目的是恐嚇自己人

快訊／李眉蓁學位遭註銷！368字狠嗆中山大學校長：不奢言會公平

「還沒報告要先道歉？」　林俊憲酸：等著看國民黨乖乖回來開會

基隆輕軌升級捷運整合「汐民線」　侯友宜：新北願負擔汐東段興建責任

林佳龍偕北北基打造觀光軌道：高鐵延伸宜蘭、坐火車去旅行

基隆捷運台北端地下延伸南港　柯文哲：增加的費用「北市願多出一點」

Krystal演女軍官射擊打鬥樣樣來　張東潤為戲增肌讚「狗演得最好」

日媒驚爆「川普將突襲訪台」　並承認台灣地位…真正內幕曝光

高鐵買票…大媽怒飆「幹XX急拜」！神解釋：急著拜拜　判決出爐

日職／陳冠宇頂住牛棚助羅德逆轉勝　井口資仁按讚

中職／8局改判還好沒翻盤　林岳平：二壘審認為角度模糊

央視連三爆「台諜竊密」　陸委會：濫造子虛烏有劇情

絲瓜變苦他照吃　烙賽三天瘦一圈掛急診…..醫師：葫蘆素中毒

警告員工「沒有美肌不准拍我」　51歲張庭真實模樣曝光了！

中職／「藏先發之戰」許基宏關鍵2分砲　兄弟5比3勝富邦

廚房裡有淋浴間！超怪異房月租要價3萬8　網傻：比監獄還差

停車場竄出流浪黏人小萌貓　跟上車後竟「抱手」安心睡著

政治熱門新聞

快訊／李眉蓁學位遭註銷！368字狠嗆中山大學校長

羅智強爆中天關定了　下一家是這間

即／中山大學上網公告　註銷李眉蓁碩士

陳水扁自：沒我再盼百年台南也看不到煙火

罷王總部二階段連署達標　近4萬份連署書送選委會

蔡英文搭車2小時上山送「麻辣鍋」

快訊／康軒願刊「道歉啟事」　女員工赴新北勞工局協調結果出爐

鮮肉選里長「狂曬養眼照」背景曝光

蘇貞昌批了准彭紹瑾辭呈　被點名參選桃園市長還有這3人

蘇貞昌視察國影中心　20名記者擠搭貨梯突下墜受困

清澈海底秀國旗！帛琉大使18秒國慶祝賀片超美

應延長軍事訓練役役期！他：而非延長退伍士兵管制年限

簡舒培爆：大安區地下室塞31個廚房

快訊／吳釗燮：帛琉團體行「通過機率大」

更多熱門

相關新聞

康軒老董道歉！　全教總「取消抵制記者會」

康軒老董道歉！　全教總「取消抵制記者會」

康軒「吹哨者」事件引起風波，該集團昨日發聲明道歉，但全教總認為該聲明沒有悔改之意，因此原預計明（14日）上午將召開記者會說明「抵制行動」，但在稍早，董座李萬吉表示，本次事件引發員工身心受創，在此致歉。而全教總原定的記者會也因此取消，並指出，未來將要求朝野立委應儘速修訂相關法律，得以讓職場勞工尊嚴得以確保。

基隆捷運路網圖出爐　林佳龍曝基隆車站命運

基隆捷運路網圖出爐　林佳龍曝基隆車站命運

南鐵東移反拆抗爭8年落幕！陳致曉90歲雙親泣別老家

南鐵東移反拆抗爭8年落幕！陳致曉90歲雙親泣別老家

王毅：南海不應成砲艦橫行之海

王毅：南海不應成砲艦橫行之海

水裡很多魚！他跳海游泳慘被鯊咬

水裡很多魚！他跳海游泳慘被鯊咬

關鍵字：

蔡英文樂山雷達站美國工程師國軍影音

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

景文科大鹹濕迎新　6學長姊下場曝

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」

帶台北女友回老家！屏東男秒被分手

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

熊貓外送員腿一抬…掉出美臀形狀

爆料達人：iPhone 11、XR、SE 明起將降價！

蘆洲宮廟仙女禮生神到了！本業是老師

小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥

安以軒「沒想到一年一個」宣布：封肚！

嗆小燈泡媽「還有2個可砍」　判決結果出爐

爸爸2千萬買原油正2！女大生崩潰

更多

最夯影音

更多
KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面