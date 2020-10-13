蔡英文視導樂山雷達站　美方監控系統工程師陪同現身

【21：24 新增空軍司令部說法】

記者蘇晏男、陶本和／台北報導

共機近期頻繁擾台，總統蔡英文13日特別前往新竹縣五峰鄉視導樂山雷達站的「空軍偵蒐預警中」及「空軍防空連」。在蔡英文視察過程中，有影片捕捉到一名身穿黑色西裝、胸前無識別證的男性，引發關注。事後，軍方高層證實該人士是美方在台協助系統順利運作的工程師。

▲蔡英文視察樂山雷達站時，有美方工程師現身在旁。（圖／軍聞社提供）

蔡英文13日偕同國安會秘書長顧立雄、國防部長嚴德發等人，搭乘2小時的車程，特地到位在海拔2千多公尺的樂山雷達站視察。從《軍聞社》提供的影片來看，蔡英文在「空軍偵蒐預警中心」聽取簡報，瞭解雷達裝備監控系統、天線系統及其附屬設施期間，有名理平頭、戴口罩、身穿黑色西裝外套，但胸前無識別證的男子，站在多名官員身後。

事後，軍方高層證實，該名人士為美方在台協助系統順利運作與穩定操作的工程師。

而空軍司令部強調，空軍樂山陣地部署的雷達系統，是我方循軍售向美採購之高科技裝備，照片內美籍人士是依我方需求，由美原廠依約派遣的專業技術代表，提供維修服務，協助系統順利運作，以確保裝備妥善，鞏固我空防，籲請各界勿妄加臆測。

另外，蔡英文致詞時表示，她知道最近周邊國家在試射飛彈、火箭，而大家都有在第一時間確實偵獲，她有信心大家會為其他專責反制單位可以取得先機，可以抵禦空中威脅，尤其長程飛彈的預警更是重中之重。

蔡英文強調，從山下到山上的車程，單趟就要兩個小時，想到大家每次輪休返營，都要經歷這樣遙遠路途、崎嶇的山路，真的很不容易，而且高山氣溫變化大、物資運補成本一定高，「你們都辛苦了」，感謝大家，在這座高山上，當「空防的眼睛」，從台灣看到世界，從世界看到外太空，默默守護著國家的安全。

蔡英文也強調，身為中華民國三軍統帥，她除了代表國人幫大家打氣，也要讓所有國人了解，有一群弟兄姊妹，在高山上全天候堅守著崗位，承擔起偵蒐預警的重要任務。

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