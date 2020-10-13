蔡英文搭車2小時上山視察雷達站　親送「麻辣鍋」給官兵暖身

▲蔡英文赴雷達站視導官兵。（圖／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文13日為體會部署在新竹五峰鄉的「樂山雷達站」，親自搭2個小時的車，從山下上山視察，並且帶來麻辣鍋底給官兵暖身。她在致詞時表示，感謝大家擔任空防的眼睛，從台灣看到世界，從世界看到外太空。

蔡英文身穿空軍「樂山雷達站」的夾克，親自搭長達2個小時的車，從山下上山視察。她致詞時說，從山上到海邊，她都會去，今天也一樣今天來到山上，看看所有弟兄姐妹。

蔡英文說，她選擇一路坐車上去，要體驗大家的日常，從山下到山上車程就要兩個小時，路途遙遠山路崎嶇，各位輪休往返都要經歷這樣車程，真的不容易。

▼蔡英文赴雷達站視導官兵。（圖／軍聞社）



蔡英文表示，高山氣溫變化大，物資運補成本一定很高，「我要感謝大家擔任空防的眼睛，從台灣看到世界，從世界看到外太空，我代表三軍統帥來打氣之外，也要讓國人了解，有一群人在高山上全天候堅守崗位，承擔起預警偵蒐任務，我了解各位任務，掌握飛彈軌跡，以及迅速應變的能力」。

蔡英文指出，她知道最近周邊國家在試射飛彈、火箭，而大家都有在第一時間確實偵獲，她有信心大家會為其他專責反制單位可以取得先機，可以抵禦空中威脅，尤其長程飛彈的預警更是重中之重。

▼總統蔡英文上山視察雷達站，親送麻辣鍋給官兵暖身。（圖／總統府發言人張惇涵臉書）

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