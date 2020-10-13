國民黨：原來要求蔡英文謙卑、蘇貞昌道歉、陳吉仲下台這麼難

▲ 國民黨團13日霸佔發言台，杯葛蘇貞昌備質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨團13日再度占領立法院備詢台及發言台杯葛議事，不讓行政院長蘇貞唱進行施政報告，黨主席江啟臣發文要求蘇貞昌「先道歉再報告」。臉書「國民黨立法院黨團」中午強調，國民黨團是個理性政黨，下午將進行審計長報告，暫停抗爭，但該道歉就應道歉，該下台的就應早點下台。

「要求蔡英文謙卑、蘇貞昌道歉、陳吉仲負責下台，原來這麼難！」國民黨團表示，13日上午國民黨團發動甲級動員，以佔據發言台的方式向總統蔡英文政府、蘇貞昌內閣再次表達人民對蔡政府貿然開放萊豬進口台灣的不滿。

國民黨團批評，自8月28日以來，蔡政府始終沒有向人民說清楚，為什麼在沒有任何配套、沒有向相關產業溝通、向國會溝通、向人民溝通的情況，就片面宣布開放萊豬進口。到現在也講不清楚對美國政府承諾了什麼？美國政府又答應蔡政府什麼？一切看在人民眼中就只有黑箱。

國民黨團強調，蔡政府承諾人民的公開透明又去了那裡？蘇貞昌不道歉，陳吉仲不下台，國民黨團不會讓蘇貞昌上台進行「施政報告」。

「教育部說學生不吃萊豬、國防部說軍人不吃萊豬、退輔會說榮民不吃萊豬、警政署長說警察不吃、體育署長說國手不吃，」國民黨團再罵，但主管衛生福利的部長卻說他有三高不吃萊豬，但卻要2歲以下嬰幼兒吃萊豬。在立法院動用國會多數暴力阻擋國民黨團相關要拒絕萊豬、捍衛全民食安的相關提案。

國民黨團認為，蘇貞昌身為最高行政首長，必須為如此草率的決策向人民道歉，陳吉仲必須為自己前後矛盾且衝突的主張，卻又執意執行蔡政府違反民意的政策下台負責，「蘇貞昌不道歉，陳吉仲不下台，國民黨團絕不會讓蘇貞昌上台進行『施政報告』。國民黨團有民意當靠山，國民黨團會堅持下去」。

國民黨團表示，他們是理性的政黨，13日下午將進行審計長報告「108年度中央政府總決算」及「中央政府流域綜合治理計畫第三期特別決算審核報告」的備詢，國民黨團會暫停抗爭，「該道歉就應道歉，該下台的就應早點下台，該來備詢還是必須來備詢」。

▼針對開放瘦肉精美豬進口，國民黨立院黨團13日強調官員該道歉就應道歉。（圖／翻攝自Facebook／國民黨立法院黨團）



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