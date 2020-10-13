國民黨改名「去中國」　中共黨媒：自廢武功「存在意義都出問題」

▲國民黨上月舉行全代會，背後螢幕秀出國旗、黨徽，以及國父遺像。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

國民黨政策會執行長、立法院黨團總召林為洲近日提議去除黨名中「中國」二次，引起大量討論。對此，中共黨媒《人民日報》海外版13日發文指出，改名絕非小事，背後是危險的「去中國」思維，意味國民黨要背棄核心價值，跟民進黨同流合污，「真如此，則國民黨不但『自廢武功』，連存在的意義都成了問題。」

文章提到，國民黨每逢選舉失利，黨內總有人認為是輸在「不夠綠」，應向民進黨靠攏，最好改「中國國民黨」為「台灣國民黨」；但這思路不但是開錯藥方抓錯藥，而且是如假包換的毒藥，救不了命不說，還會讓國民黨自毀基業，喪失根本，徹底失去跟民進黨爭長短的資格。

▼國民黨立法院黨團總召林為洲。（圖／記者林敬旻攝）



文章指出，能夠處理兩岸關係正是國民黨曾經的最大優勢所在，為台海和平和兩岸交流提供助力也是國民黨最大的價值所在，堅持「一個中國」和兩岸統一是國民黨的傳承根基和黨魂黨魄所在，「割裂了這些，中國國民黨就失去了核心競爭力，成了無根浮萍和行屍走肉。」

文章提到，國民黨選舉失利的原因，不是守著「中國」，恰恰是因為憂讒畏譏、意志消沉，不能堅持該堅持的正確理念，無法在核心論述上跟民進黨抗衡，「這些年來，人們每見民進黨不斷硬拗其『台獨』謬論、『台灣價值』，何曾見到國民黨論述『一個中國』不容篡改、兩岸和平發展事關同胞福祉、台灣與大陸命運相連？」

文章指出，國民黨應該反思，當民進黨修改課綱、滲透高校、限制兩岸交流、修改島內相關法規時，在民進黨煽動兩岸仇恨、挑起兩岸對立、污名化大陸惠台政策時，自己是否起到了應有的制衡作用，「島內政治版圖本來藍大於綠，國民黨原本形勢大好，卻將一手好牌打得稀爛，是因為初始陣地不對，方向錯了？還是因為缺乏意志品質、鬥爭技巧和引領民意的能力？」

文章末段強調，無力捍衛正確的理念，只會拿香跟拜民進黨，才是國民黨真正的敗因，「說到底，兩岸和平、兩岸一家的理念，符合兩岸同胞的根本利益，國民黨無論何時都不能為了選票而妥協變節。」