「還沒報告要先道歉？」　林俊憲酸：等著看國民黨乖乖回來開會



▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，國民黨團霸佔發言台官員席。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

針對萊豬進口，國民黨團13日再度杯葛議事，要求蘇揆先道歉再報告，此舉遭民進黨籍立委林俊憲狠酸，還沒報告就要人先道歉？國民黨的邏輯真奇妙，等著看最後國民黨會不會被民意反噬，乖乖回來開會。

國民黨團表示13日上午以佔據發言台的方式，向總統蔡英文政府、蘇貞昌內閣再次表達人民對蔡政府貿然開放萊豬進口台灣的不滿，直呼「要求蔡英文謙卑、蘇貞昌道歉、陳吉仲負責下台，原來這麼難。」

對此，林俊憲表示，還沒報告就要人先道歉？國民黨的邏輯真奇妙。立法院的院會按照議程安排，蘇院長本應上台進行施政報告，接著才是立委的質詢。沒想到國民黨又重演兩個月前的戲碼，再次佔據議場，讓議事無法進行。

林俊憲說，但是國民黨的邏輯真的很特別，要求蘇院長先道歉、陳吉仲主委先下台，才要讓他們進行報告和備詢，「連他們要講什麼都不聽就叫人家先道歉，天底下有這麼奇怪的道理？」

林俊憲狠酸，這種無理要求再次證明，國民黨癱瘓議事並非真的想達成什麼理念，單純只是要政府低頭、達成自己的政治盤算罷了。就等著看，看國民黨是不是又會再次被民意反噬，最後承受不了、乖乖回來開會呢？

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