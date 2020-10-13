快訊／李眉蓁碩士學位正式註銷！中山大學依流程規定「上網公告」

▲中山大學13日依行政程序在校內網頁公告註銷李眉蓁碩士學位 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市長補選競選期間，國民黨候選人李眉蓁被爆出碩士論文高達96%抄襲，中山大學啟動審查機制，8月19日決議報請學校撤銷李眉蓁學位，由於李眉蓁放棄申復，中山大學確定撤銷李眉蓁碩士學位，並於13日在校內網頁公告註銷。

中山大學表示，針對李眉蓁論文抄襲案，校方啟動審查機制，外審委員均認為抄襲事證明確，報請學校撤銷李眉蓁碩士學位，審定報告朱及會議紀錄送教務處經校長核定，8月通知檢舉人及李眉蓁結果，若有異議，可於收受通知15日內以書面列舉具體事實及理由向教務處提出申復，不過李眉蓁並未提出。

中山大學指出，依行政流程，審定委員會審定被檢舉人學位論文（含以作品、成就證明、書面報告、技術報告或專業實務報告等取得學位者）確有造假、變造、抄襲、由他人代寫或其他舞弊情事屬實經校長核定後，由教務處撤銷被檢舉人畢業資格及學位，於校內網頁公告註銷並以書面通知追繳已發之學位證書，經撤銷畢業資格並註銷學位者，以退學論處，即便未屆滿修業年限，亦不得回校繼續修讀。

《ETtoday新聞雲》記者致電給李眉蓁，她表示，目前還沒有收到學校通知，不過她認為學校應該要秉持中立原則，不能因為校長是陳其邁政策顧問就介入政治、隨政治起舞，甚至連快退休的教授都查，根本是政治追殺，讓她對校方很失望，「沒有保護學生就算了，連教授都查」，因當時沒有論文比對系統，所以對教授比較不好意思。

▲▼李眉蓁在記者會上公開道歉，表示主動放棄碩士學位。（圖／ETtoday資料照）