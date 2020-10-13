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爸媽床頭櫃發現手槍　3歲男童好奇把玩...慘被自己爆頭！

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記者李振慧／綜合報導

美國奧勒岡州近來發生槍擊案件，3歲男童林德奎格(James Kenneth Lindquester)在家玩耍時，意外發現藏在爸媽床頭櫃的手槍，把玩時一不小心開槍，剛好正中自己頭部，緊急送到醫院後證實身亡。

這起不幸事件9日發生在華盛頓郡的阿羅哈區(Aloha)，警長辦公室表示，晚間10時接到家屬報案，3歲男童林德奎格朝自己頭部開了一槍，醫護人員雖然立即前往現場急救，然而2小時後仍傷勢過重身亡。傷心的家屬不願意接受鏡頭採訪，也拒絕發表聲明。

議員王爾德(Shannon Wilde)表示，「我想，無論你去問任何人，接到孩子的死訊一定是大家覺得最糟糕的，這很艱難，我們很多到場幫忙的人也是父母親，他們的孩子年紀有一些和死者差不多大」，當局目前尚未對任何人提出指控，事件仍在調查中。

▼男童找到爸媽的槍引發命案。（圖／示意圖／視覺中國）

▲▼命案,殺人,開槍,槍殺,示意圖。（圖／視覺中國）

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