5歲男童1打4毫髮無傷！靠「玩具車」英勇擊退4持槍歹徒

INDIANA, US: Caught on surveillance camera the dramatic moment David, a five year old boy tries to protect his mother, Tamika Reid by throwing his toys and hitting gun men during a home invasion. The gunmen left without harming anyone or stealing any items in the home. pic.twitter.com/CYEmtVcVZY — Apex World News (@apexworldnews) October 12, 2020

記者王佩翊／編譯

美國印第安那州一對母子9月底時遭到4名持槍的蒙面歹徒闖入家中，當時正在燙衣服的媽媽瑞德（Tamika Reid）嚇得不知如何是好，沒想到年僅5歲的兒子大衛（David Johnson）為了保護媽媽，隨即拿起手上的玩具車往搶匪身上砸去，所幸最後4名歹徒什麼都沒搶走，就嚇得落荒而逃了。事發後，瑞德也大讚大衛簡直就是英雄。

根據《每日郵報》報導，瑞德9月30日上午10時30分正在家中燙衣服時，突然有人敲門，這時另一名家庭成員上前開了門，怎知卻突然有4名蒙面歹徒闖入家中。從畫面中可以看到，4名搶匪中至少有3人持槍。其中一名身穿橘紅色上衣的男子更是直接舉槍將瑞德逼到角落，嚇得她舉起雙手倒在沙發上。

瑞德年僅5歲的兒子大衛見狀馬上拿起手上的玩具車往歹徒身上丟，並扯住歹徒的手臂，在經歷一番掙扎後，4名歹徒什麼也沒有搶走就落荒而逃了。幸運的是，瑞德與大衛都沒有受傷，家中物品也沒有被拿走。瑞德回想起事發當時的情形忍不住直呼，兒子簡直就是英雄。

瑞德的鄰居說，「我們很震驚，竟然聽到槍響。我們的孩子經常在外面玩樂，這是我搬來後第一次發生這種事。大衛這麼努力地保護媽媽。」警方表示，「很多人都稱讚大衛很勇敢，他的確很勇敢，但沒有一個小男孩必須經歷這樣的事情。」警方也誓言將會盡快追捕到4名涉案嫌犯。