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美大選在即！　韓駐美大使：新總統無暇顧及兩韓問題

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▲▼南韓駐美大使李秀赫（Lee Soo-hyuck）。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓駐美大使李秀赫（Lee Soo-hyuck）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

南韓駐美大使李秀赫今天表示，美國無論是現任總統川普，或民主黨候選人拜登當選，都將聚焦處理國政及美中問題，無暇顧及其他外交政策，朝鮮半島問題只是「次要問題」。

李秀赫今天以視訊方式出席國會外交統一委員會國政監察，對於美國新任總統及政府是否可能維持現在由最高層級決策的「自上而下」方式，李秀赫認為，若民主黨勝選，可能改變方式。

李秀赫說明，拜登（Joe Biden）的外交及國安班底，過去都曾在歐巴馬政府時期擔任高官，以經驗來看，預估可能會改由各部門檢討提出建議後，再由總統批准。

但若是川普連任，不僅會維持自上而下的工作方式，甚至可能近一步強化。兩韓與美國之間就朝鮮半島問題，目前都是由元首先進行商議的方式處理。

不過，對於朝鮮半島議題，李秀赫指出，現在無論是共和黨還是民主黨，都專注於處理國內及與中國的問題，無暇顧及外交政策，朝鮮半島問題會被視為次要問題。

至於韓美防衛費分擔問題，李秀赫表示，拜登陣營似乎尚未就與南韓及北大西洋公約組織（NATO）的防衛費分擔問題進行細部討論，應會充分考慮同盟國的立場，但就防衛費分擔應較先前增加這點應無異議。

此外，南韓總統文在寅多次呼籲韓美合作促進朝鮮半島終戰宣言，對於可能因此影響非核化進程的質疑，李秀赫表示，終戰宣言只是朝鮮半島非核化及和平進程的一環，不會以此取代非核化談判。

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