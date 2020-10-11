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陳吉仲備詢拍桌走人　王世堅：天啊！你那什麼態度？

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▲台北市議會開議，民進黨議員王世堅送上饅頭及錦旗一面。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨議員王世堅。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

為減緩萊克多巴胺美豬進口台灣衝擊，農委會祭出百億經費協助養豬產業，被國民黨立委陳以信質疑，加百億就是要做出口傾銷，氣得農委會主委陳吉仲大拍桌子，要對方收回此字眼。對此，台北市議員王世堅痛批陳吉仲「你那是什麼態度？」

王世堅於9日播出的節目《頭條開講》中提及，陳吉仲情緒控管有問題，不用叫他下台，但要強制做心理輔導，「而且確實應當做！」陳吉仲說自己辛苦站10小時，可是「不是只有你辛苦欸！各部會首長都辛苦，立委也辛苦，不要說這種話！」

王世堅認為，陳吉仲表現時好時壞，其實表現不盡然都那麼壞，比如說疫情期間對農民補貼效率很高，大約2周內就將補貼金額發下去，但也有很多沒做好，「有一些問題不但要回答，還要謹慎，態度要堅定明確，但是你要委婉，把政府聲音講出去。」

王世堅舉例，比如陳以信提出的補貼是否讓台灣豬傾銷，這是一個大問題，國外也會注意看，然而陳吉仲卻氣急敗壞地回答，「拜託，天啊，你那什麼態度？那好像說，有啦，我們政府要怎做，即便要補貼、要傾銷，也是我家的事情，你的態度變這樣，這非常可惡。」

王世堅痛批，陳吉仲提及「這（問題）侮辱全體農民」，把農民當作擋箭牌、護身符，「憑什麼？」到現在為止也沒有一個豬農說，此議題是悔辱農民，這是談政府的政策。儘管自己不太欣賞陳以信，但認為對方提出了實質問題，那陳吉仲就該就事論事回答。 

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